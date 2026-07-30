Công bố các quyết định của Thủ tướng về thành lập các khu thương mại, khu kinh tế tại Hải Phòng

Chiều 30-7, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt và phê duyệt Quy hoạch chung khu kinh tế tại Hải Phòng. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Hải Phòng có đủ các yếu tố nền tảng để đảm nhận vai trò tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng. Sau hợp nhất, TP Hải Phòng có quy mô kinh tế thuộc nhóm đầu cả nước, không gian phát triển được mở rộng, kết nối trực tiếp giữa vùng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đô thị phía Tây với hệ thống cảng biển và logistics phía Đông.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

TP Hải Phòng được Quốc hội cho phép thí điểm 6 nhóm với 41 cơ chế, chính sách đặc thù và sẽ được hưởng nhiều cơ chế chính sách vượt trội của đô thị đặc biệt sau khi Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua.

Dẫn chứng chỉ số GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của Hải Phòng tăng 11,33% trong 6 tháng đầu năm, đứng thứ 3 cả nước và dẫn đầu các thành phố trực thuộc Trung ương; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút đạt khoảng hơn 3,1 tỷ USD, trong đó trên 92% tập trung vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt trên 96 triệu tấn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng, những con số trên khẳng định vị trí của TP Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu, đồng thời cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh tại đây.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo TP Hải Phòng. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Nhấn mạnh TP Hải Phòng có 3 không gian động lực chiến lược (Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng), Phó Thủ tướng cho rằng, nếu tổ chức tốt, các thiết chế này sẽ tạo ra một bản đồ phát triển mới cho Hải Phòng, kết nối từ phía Tây ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế, từ thu hút vốn đến tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam; trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc bộ và cả nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, quy mô và số lượng các khu kinh tế không tự động tạo ra hiệu quả và động lực tăng trưởng. Nếu không phân định rõ chức năng, thứ tự ưu tiên và điều kiện thực hiện sẽ dễ dẫn đến đầu tư dàn trải, cạnh tranh nội bộ trong chính các khu kinh tế của thành phố.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố tại buổi lễ. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Để các quyết định sớm chuyển hóa thành dự án, sản phẩm cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị TP Hải Phòng và các bộ, ngành tập trung thực hiện xây dựng chiến lược phát triển tổng thể và cơ chế điều phối giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu thương mại tự do. Phân định rõ chức năng, ngành ưu tiên, phân khúc nhà đầu tư và lợi thế của từng khu, bảo đảm bổ trợ lẫn nhau, không trùng lặp, không cạnh tranh nội bộ.

“Thành phố Hải Phòng cần thống nhất một đầu mối xúc tiến, tiếp nhận và điều phối các dự án đầu tư; đồng thời coi việc hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu là phương thức xúc tiến hiệu quả nhất”, Phó Thủ tướng đề nghị.

Cũng theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, trước mắt TP Hải Phòng ưu tiên các dự án hạ tầng dùng chung, có sức lan tỏa cao như cảng biển, hạ tầng logistics, giao thông kết nối, năng lượng, hạ tầng số, xử lý nước thải và nhà ở công nhân. Đồng thời xây dựng khu thương mại tự do thành không gian thử nghiệm có kiểm soát các phương thức quản trị và dịch vụ hành chính theo chuẩn quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

“Phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh và bền vững. Do đó, các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, chất lượng cuộc sống người dân, quốc phòng, an ninh kinh tế, dữ liệu, năng lượng và an toàn hạ tầng trọng yếu phải được tính toán ngay từ khâu quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư. Hải Phòng cần tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng về hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, nhân lực và chuỗi cung ứng; không cạnh tranh dịch chuyển dự án, mà cùng hình thành một hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh với các trung tâm kinh tế hàng đầu của khu vực”, Phó Thủ tướng đặt ra yêu cầu.

Theo quyết định thành lập Khu thương mại tự do TP Hải Phòng, khu thương mại này có quy mô hơn 6.200ha (thuộc xã Chấn Hưng và Hùng Thắng), gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Khu thương mại tự do TP Hải Phòng được tổ chức thành các khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại dịch vụ và các loại hình khu chức năng. Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 bao gồm toàn xã Hùng Thắng, Chấn Hưng và một phần các xã Nghi Dương, Kiến Hưng, Kiến Hải, An Hưng, Tiên Minh, Nguyễn Bình Khiêm, Vĩnh Am, Nam Đồ Sơn (tổng diện tích được quy hoạch là 20.000ha). Theo quy hoạch, đây là khu kinh tế sinh thái thế hệ mới, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững; là đầu mối giao thông trọng điểm của quốc gia và quốc tế về đường bộ, đường thủy và đường hàng không; là động lực tăng trưởng kinh tế chủ đạo của TP Hải Phòng. Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng có quy mô dân số đến năm 2025 là 195.000 người, đến năm 2050 là 350.000 người. Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có tổng diện tích 5.300ha, nằm trên địa bàn 6 xã: Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang. Mục tiêu của khu kinh tế này là khai thác tối đa lợi thế về nền tảng phát triển công nghiệp, dịch vụ, trọng tâm phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường gắn với tiềm năng, thế mạnh của TP Hải Phòng; tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận và quốc tế; kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.

ĐỖ TRUNG - PHÚ LƯƠNG