TPHCM "chốt" cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày

Tối 26-12, UBND TPHCM có văn bản gửi Sở GD-ĐT TPHCM về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. 

Theo đó, xét đề nghị của Sở GD-ĐT TPHCM tại Tờ trình số 5672/TTr-SGDĐT (ngày 11-12-2025) về lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thời gian nghỉ từ ngày 12-2-2026 (25 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng Âm lịch).

Như vậy, tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh là 11 ngày, không phải tối đa 14 ngày như đề xuất trước đó của Sở GD-ĐT TPHCM.

Riêng đối với lịch nghỉ Tết Dương lịch, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành được nghỉ 4 ngày, từ 1-1-2026 đến hết 4-1-2026.

THU TÂM

Từ khóa

Sở GD-ĐT TPHCM Âm lịch Tết Nguyên đán Giáo dục phổ thông Giáo dục và đào tạo lịch nghỉ tết của học sinh

