TPHCM: Còn nhiều khó khăn trong bố trí dạy học 2 buổi/ngày

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM), toàn thành phố hiện có hơn 2 triệu học sinh phổ thông, trong đó có 957.804 học sinh tiểu học, 764.014 học sinh THCS và 343.396 học sinh THPT.

Trong đó, tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày cao nhất ở cấp THCS với 94%, kế đó là cấp THPT với 93% và thấp nhất là tiểu học với 86%.

Mặc dù quy mô phát triển mạng lưới trường, lớp luôn được quan tâm đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Cụ thể, sĩ số học sinh/lớp còn cao so với quy định do nhiều dự án xây dựng trường học gặp khó khăn, trong khi tỷ lệ dân số cơ học tăng cao. Việc cố gắng duy trì chuẩn quốc gia (yêu cầu về diện tích/học sinh) khó thực hiện do chịu áp lực phải nhận hết học sinh trên địa bàn để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục.

Cùng với đó, kinh phí bố trí cho dạy học 2 buổi/ngày hiện nay còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa chưa đồng đều giữa các địa phương, cơ sở giáo dục.

Nhằm khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trong học kỳ 2 năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục rà soát, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất theo lộ trình; linh hoạt bố trí phòng học, phòng chức năng ở các cơ sở trường học; lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án tăng cường đầu tư thiết bị dạy học, kinh phí chi cho việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực cho giáo dục.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu UBND TPHCM bổ sung ngân sách và quỹ đất để xây dựng trường lớp, trong đó kiến nghị có quy định bắt buộc các dự án khu dân cư mới phải bàn giao quỹ đất xây dựng trường học theo quy hoạch trước khi triển khai bán nhà cho dân cư.

