TPHCM: Công bố chi tiết lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Ngày 16-4, Sở GD-ĐT TPHCM công bố lịch thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6-2026. Thí sinh thực hiện 3 bài thi bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 chuyên hoặc lớp 10 tích hợp thực hiện thêm bài thi môn chuyên hoặc tích hợp.

Lịch thi: Ngày 1-6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn buổi sáng (thời gian làm bài 120 phút), môn Ngoại ngữ buổi chiều (90 phút). Ngày 2-6, tiếp tục dự thi môn Toán (120 phút), buổi chiều thi môn chuyên hoặc tích hợp (150 phút).

Năm học 2026-2027, toàn thành phố có 10 trường THPT công lập tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa), Trung học thực hành Sài Gòn (phường Chợ Quán), THPT Mạc Đĩnh Chi (phường Phú Lâm), THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất), THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây), THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận) và THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức). Thí sinh xác nhận trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học vào trường triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp sẽ không tham gia xét tuyển lớp 10 thường.

Thời gian đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 từ ngày 22 đến 28-4 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT. Riêng học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại các tỉnh, thành phố khác có nhu cầu đăng ký dự thi vào 4 trường THPT chuyên của TPHCM (THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn), thì nộp hồ sơ đăng ký dự thi tập trung tại một địa điểm duy nhất là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Dự kiến ngày 4-5, Sở GD-ĐT TPHCM công bố số liệu tổng hợp về số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập. Từ ngày 4 đến 8-5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký. Tuy nhiên chỉ được thay đổi nguyện vọng hoặc thứ tự các nguyện vọng chứ không được thêm mới loại hình tuyển sinh chưa đăng ký trong giai đoạn 1.

THU TÂM