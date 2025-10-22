TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 18

Ngày 22-10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Theo báo cáo của Thành ủy TPHCM, thời gian qua, TPHCM đã triển khai thực hiện Nghị quyết 18 với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo đúng nguyên tắc của Đảng, Hiến pháp và pháp luật, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của Thành phố.

Sau hợp nhất, TPHCM có diện tích hơn 6.700km2, quy mô dân số khoảng 13,7 triệu người, có 168 đơn vị hành chính phường, xã, đặc khu trực thuộc, trở thành một siêu đô thị mới của vùng Đông Nam bộ.

Một trong những kết quả nổi bật là việc TPHCM hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, giảm đầu mối trung gian, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Sau khi hợp nhất, Thành ủy TPHCM có 173 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 168 đảng bộ phường, xã, đặc khu và 5 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc. Thành phố đã kết thúc hoạt động 38 đảng bộ cấp huyện, đồng thời thành lập mới 4 đảng bộ trực thuộc Thành ủy gồm Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ UBND TPHCM và Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

Cơ cấu tổ chức hành chính sau sắp xếp cũng được tinh gọn, hiện UBND TPHCM có 15 cơ quan chuyên môn và Sở An toàn thực phẩm thí điểm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, cùng 52 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị Thành phố hiện hơn 7.350 người, trong đó các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy có 583 cán bộ; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có 457 cán bộ; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố có hơn 6.300 cán bộ, công chức.

Thành ủy TPHCM cũng đã ban hành 15 quyết định với 31 danh mục, 740 vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với quy định của Ban Tổ chức Trung ương và tình hình thực tế tại Thành phố.

Đến nay, các hệ thống nền tảng số từ Thành phố đến các phường, xã, đặc khu cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt; cán bộ, công chức sử dụng các tài khoản thực hiện các quy trình hồ sơ thuận lợi hơn; người dân nộp hồ sơ, tra cứu tiến độ hoặc nhận kết quả trực tuyến nhanh chóng và thuận tiện hơn. Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tổ chức thực hiện cấu hình công khai 2.298 thủ tục hành chính, trong đó có 1.962 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 417 thủ tục hành chính cấp xã; có 339 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.283 dịch vụ công trực tuyến một phần.

UBND TPHCM tiếp tục triển khai chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong đó, mỗi cơ quan, đơn vị đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục; 30% chi phí thực hiện giải quyết thủ tục; đồng thời cắt giảm ít nhất 30% thủ tục có điều kiện kinh doanh không cần thiết (nhất là lĩnh vực đầu tư công), góp phần giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục trên địa bàn Thành phố.

Trong quá trình triển khai, TPHCM kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể về số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức theo phân cấp quản lý; đồng thời đề xuất tăng cường phân cấp cho UBND Thành phố, phường, xã, đặc khu nhằm tăng tính tự chủ cho địa phương, đặc biệt là công tác giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm giảm các khâu trung gian, rút ngắn thời gian thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với địa phương chủ động xây dựng, cung cấp, hoàn chỉnh dữ liệu, thủ tục hành chính trực tuyến, phần mềm chuyên ngành tác nghiệp để hoàn thiện bộ dữ liệu nền phục vụ chính quyền số, chính quyền địa phương 2 cấp; sớm đưa vào hoạt động hệ thống dữ liệu nền dùng chung cho “chính quyền số” tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng chí Lê Quốc Phong báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: VIỆT DŨNG Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cũng đã thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

