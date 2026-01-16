Năm 2026, TPHCM khởi công khoảng 15 công trình, dự án trọng điểm

Chiều 16-1, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính quyền năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, năm 2025 là năm đặc biệt của ngành xây dựng khi phải trải qua nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, mô hình quản lý và không gian phát triển đô thị.

Riêng Sở Xây dựng là một trong những đơn vị chịu tác động mạnh nhất, với nhiều lần sắp xếp, hợp nhất và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ trong thời gian ngắn, gắn với việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp và mở rộng không gian đô thị sau sáp nhập. Dù vậy, toàn ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng thích ứng với yêu cầu phát triển ngày càng cao của thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong lĩnh vực nhà ở, thành phố xây dựng mới khoảng 14,4 triệu m² sàn, đạt gần 97% kế hoạch. Vận tải hành khách công cộng tiếp tục tăng trưởng, đạt gần 578 triệu lượt hành khách, tăng 13,7% so với năm trước. Đáng chú ý, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) phục vụ hơn 18,3 triệu lượt hành khách, vượt 28,8% kế hoạch. Về đầu tư hạ tầng, năm 2025 TPHCM đã khởi công 63 dự án, gói thầu trọng điểm và hoàn thành, đưa vào sử dụng 68 dự án, trong đó nhiều công trình có ý nghĩa kết nối vùng.

Bước sang năm 2026, Sở Xây dựng xác định trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị và tăng cường kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội. TPHCM phấn đấu khởi công khoảng 15 công trình, dự án trọng điểm như: Vành đai 4, cao tốc TPHCM – Mộc Bài, cầu vượt biển Cần Giờ – Bà Rịa – Vũng Tàu, cầu Thủ Thiêm 4, các dự án BOT; đồng thời hoàn thành, đưa vào khai thác 12 dự án lớn, gồm: Vành đai 3, nút giao An Phú, Mỹ Thủy và cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của ngành xây dựng là “phục vụ” người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố. Ông đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, hạ tầng, an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị; đồng thời đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị.

Tiếp thu chỉ đạo, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm khẳng định toàn ngành sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, nâng cao minh bạch, rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả đầu tư và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển hạ tầng, đô thị của TPHCM trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

QUỐC HÙNG