Cải tạo bờ Đông sông Sài Gòn: Hình thành không gian công cộng mới

Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã báo cáo UBND TPHCM kết quả triển khai hai đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn, góp phần hình thành điểm nhấn cảnh quan và không gian công cộng mới cho người dân.

Chiều 11-3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Ngọc Linh, cho biết Sở đã có báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện hai đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn gồm: đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm (Công viên bờ sông Sài Gòn) và đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm (Công viên Sáng tạo), gửi UBND TPHCM xem xét.

Công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, hai đề án được triển khai theo hình thức xã hội hóa, nhằm tăng thêm không gian công cộng, nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị và thúc đẩy phát triển du lịch – dịch vụ tại khu vực bờ Đông sông Sài Gòn, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Cụ thể, giai đoạn 1 của đề án là cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm với diện tích khoảng 14ha, triển khai trong thời gian 3 năm kể từ tháng 11-2023. Giai đoạn 2 là cải tạo, chỉnh trang đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm với diện tích khoảng 10ha, thực hiện trong 3 năm kể từ cuối năm 2024. Cả hai đề án do Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM tổ chức triển khai.

Đối với giai đoạn 1, Công viên bờ sông Sài Gòn được đầu tư với 13 hạng mục theo hình thức xã hội hóa. Đến nay đã hoàn thành 12/13 hạng mục với tổng diện tích khoảng 106.000m².

Các công trình được bố trí cơ bản phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những không gian như khu sinh hoạt cộng đồng, công viên ven sông, bến tàu hay khu vườn đá được thiết kế hài hòa với cảnh quan, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí cho người dân.

Công viên Sáng tạo có quy mô khoảng 10ha. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đối với giai đoạn 2, Công viên Sáng tạo có quy mô khoảng 10ha với 10 hạng mục. Đến nay đã hoàn thành 7/10 hạng mục với tổng diện tích khoảng 48.000m².

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, sau khi đưa vào sử dụng, hai công viên đã tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng mới, thu hút đông đảo người dân và du khách. Các điểm nhấn như cánh đồng hoa hướng dương, sân sinh hoạt cộng đồng, công viên ven sông, đài phun nước hay cầu đi bộ đã góp phần hình thành diện mạo mới cho khu vực bờ sông Sài Gòn.

Thống kê cho thấy, trung bình mỗi ngày khu công viên đón hàng ngàn lượt khách; vào cuối tuần có khoảng 4.000 – 6.000 lượt khách/ngày. Khi diễn ra các chương trình lớn lượng khách có thể lên tới hàng chục ngàn người. Tính đến nay, Công viên bờ sông Sài Gòn đã phục vụ gần 1 triệu lượt khách tham quan. Công tác vận hành công viên hiện được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Người dân vào công viên vui chơi hoàn toàn miễn phí, chỉ trả phí khi sử dụng các dịch vụ tiện ích.

Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế như kết nối giao thông trong khu vực chưa đồng bộ, một số tuyến đường còn rào chắn; mật độ cây xanh bóng mát chưa nhiều; một số hạng mục được đầu tư mang tính tạm thời tại khu vực quy hoạch các công trình lớn trong tương lai. Ngoài ra, một số công trình chưa thực hiện đầy đủ quy trình nghiệm thu theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM giao UBND phường An Khánh tiếp nhận quản lý, vận hành toàn bộ công viên cùng hồ sơ pháp lý liên quan từ Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố. Đồng thời, các cơ quan liên quan cần rà soát, hướng dẫn việc đầu tư, khai thác các công trình công viên theo đúng quy định hiện hành, nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình xã hội hóa trong phát triển không gian công cộng đô thị.

QUỐC HÙNG