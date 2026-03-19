Hà Nội bác thông tin di dời 860.000 dân nội đô để tái thiết đô thị

Ngày 19-3, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến sở, ngành và UBND cấp xã, cùng các tổ chức, chuyên gia, cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã làm rõ một số thông tin được người dân quan tâm về việc tái thiết đô thị và giãn dân khi triển khai đề án quy hoạch tổng thể.

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, thời gian qua có một số thông tin về Đồ án quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm có định hướng di dời 860.000 dân nội đô để tái thiết đô thị, trong đó đưa ra các khu vực di dời như: xung quanh Hồ Gươm và khu phố cổ, phố cũ...

"Xin đính chính là chưa lần nào cơ quan chức năng của thành phố thông báo số liệu di dời và đấy là con số không chính xác", lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh và cho biết thêm, con số 860.000 người dân từng được nhắc tới là để xác lập bài toán kinh tế định hướng cho Hà Nội, chứ không phải thống kê dân số di dời.

Đồ án quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Trong đồ án quy hoạch tổng thể, thành phố sẽ xem xét kế thừa các quy hoạch trước phù hợp với định hướng phát triển, trong đó có khu vực có thể "giải tỏa trắng" để giải quyết vấn đề tổ chức không gian, định hướng quy hoạch và đất dự trữ. Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là phải di dời toàn bộ dân cư hiện có trong khu vực.

Hà Nội sẽ quy hoạch lại khu vực nội đô

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với quan điểm xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; phát triển Thủ đô nhanh, bền vững gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gắn kết chặt chẽ với Vùng Thủ đô và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Một trong những nhóm giải pháp đột phá được đưa ra trong quy hoạch tổng thể là tái thiết đô thị toàn diện và chọn lọc. Theo đó, đồ án định hướng nghiên cứu cải tạo, tái thiết đô thị khu vực trung tâm gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; cải tạo, tái thiết, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu phố cổ (36 phố phường), phố cũ (phố Pháp)… và một số khu vực khác trong nội đô.

