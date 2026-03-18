Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Tháng 6-2026 bàn giao 100% mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các phường, đơn vị liên quan phải hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm hoàn thành bàn giao mặt bằng 100% trong tháng 6-2026.

Chiều 18-3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn, gồm: dự án cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi và cầu đường Nguyễn Khoái.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khảo sát thực địa, trao đổi và chỉ đạo tại dự án cầu Nguyễn Khoái, chiều 18-3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại dự án cầu đường Nguyễn Khoái (tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng), công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang được triển khai đối với 147 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 126 hộ dân và 21 tổ chức, với tổng diện tích thu hồi hơn 8.200m². Trong đó, có 12 hộ bị thu hồi toàn bộ và 135 trường hợp bị thu hồi một phần.

Đến nay, đã có 109/147 trường hợp đồng thuận phương án bồi thường; 99 trường hợp đã nhận tiền, đạt khoảng 67% tổng số; 81 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, tương ứng 55%. Tuy nhiên, tại đây vẫn còn 38 trường hợp chưa đồng thuận do nhiều nguyên nhân như tranh chấp đất đai, khiếu nại về diện tích và giá bồi thường, hay các thủ tục thừa kế chưa hoàn tất...

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khảo sát thực địa, trao đổi và chỉ đạo tại dự án bờ Bắc kênh Đôi chiều 18-3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để xử lý, đảm bảo tiến độ khởi công dự án.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái có ý nghĩa quan trọng khi kết nối khu Nam với trung tâm thành phố, với tổng chiều dài khoảng 2,5km, bao gồm cầu vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé cùng hệ thống đường dẫn, đường gom và các hạng mục mở rộng tuyến Võ Văn Kiệt.

Tại dự án xây dựng bờ Bắc kênh Đôi, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, toàn dự án có 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó còn 128 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Dù tiến độ tổng thể cơ bản đáp ứng yêu cầu và có khả năng vượt kế hoạch, dự án vẫn gặp vướng mắc ở việc di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống điện trung thế và các trạm biến áp.

Đối với hạng mục cầu Hiệp Ân 2, dự kiến thông xe kỹ thuật vào dịp 30-4 nhưng hiện vẫn bị ảnh hưởng bởi hệ thống điện chưa được di dời. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị phải xác định rõ mốc thời gian cụ thể cho việc di dời hạ tầng kỹ thuật; đồng thời triển khai ngay các giải pháp tạm thời nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho thi công đồng bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khảo sát thực địa, trao đổi và chỉ đạo tại dự án rạch Xuyên Tâm chiều 18-3. Ảnh: QUỐC HÙNG



Đối với dự án cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm, công trình có tổng mức đầu tư khoảng 17.229 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường chiếm hơn 14.000 tỷ đồng. Dự án đi qua nhiều phường với tổng cộng 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, đã chi trả bồi thường cho 2.011 trường hợp, đạt tỷ lệ cao.

Tuy vậy, để đảm bảo triển khai các gói thầu xây lắp trọng điểm, đặc biệt là các gói XL-01, XL-02 và XL-03, các địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng này. Trường hợp chưa thể bàn giao toàn bộ, cần thực hiện bàn giao từng phần để tránh tình trạng “treo” mặt bằng, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng tiến độ thi công.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với tất cả các dự án, đặc biệt là dự án rạch Xuyên Tâm. Theo đó, chậm nhất đến tháng 6-2026 phải hoàn tất 100% công tác bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các phường liên quan tăng cường công tác vận động, thuyết phục người dân chấp hành chủ trương; đối với các trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa di dời, cần có cam kết rõ ràng về thời hạn bàn giao. Trường hợp không chấp hành sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các địa phương trong việc đảm bảo điều kiện tái định cư. Trong trường hợp chưa có nhà tái định cư chính thức, phải chủ động bố trí tạm cư để người dân ổn định cuộc sống, không để phát sinh chậm trễ.

“Không chờ đợi gì nữa. Thành phố đã bố trí nguồn vốn rất lớn cho công tác bồi thường, do đó các đơn vị phải hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm hoàn thành bàn giao mặt bằng 100% trong tháng 6-2026”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo.

QUỐC HÙNG