TPHCM đề xuất chi hơn 150 tỷ đồng/năm để nâng cao năng lực trạm y tế

TPHCM đề xuất chính sách đặc thù mới, thu hút các bác sĩ đã nghỉ hưu đến làm việc tại trạm y tế và chi ngân sách trả lực lượng phục vụ, bảo vệ, nhằm gia cố tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu sau sáp nhập.

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM, đề xuất các chính sách đặc thù nhằm củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế trên toàn địa bàn TPHCM.

Hiện nay, mạng lưới y tế của thành phố gồm 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế, 168 trạm y tế và 296 điểm trạm, cùng hơn 10.000 phòng khám tư nhân. Những năm qua, mạng lưới này đã gánh khối lượng khám chữa bệnh rất lớn, với gần 45,6 triệu lượt khám năm 2024 (tại TPHCM) và lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh lân cận.

Tuy vậy, UBND TPHCM đánh giá, trạm y tế vẫn là “mắt xích yếu” do thiếu bác sĩ, nhân lực chưa đồng bộ, đãi ngộ chưa tương xứng, khó thu hút và giữ chân nhân viên y tế trẻ. Nhiều nơi chưa phát huy hết vai trò “người gác cổng” trong bảo vệ sức khỏe ban đầu.

Sau sáp nhập, những hạn chế này càng bộc lộ rõ ở các vùng nông thôn, vùng ven, hải đảo, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng nhanh.

Giai đoạn 2022-2025, TPHCM đã triển khai các chính sách đặc thù theo 2 Nghị quyết của HĐND, giúp tăng số bác sĩ tại trạm y tế lên 617 người (trong đó có 153 bác sĩ nghỉ hưu được thu hút theo chính sách), mở rộng 94 trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và 213 trạm khám BHYT.

Tuy nhiên, các chính sách đặc thù theo 2 nghị quyết trên hết hiệu lực vào cuối năm 2025 và chưa phủ hết toàn bộ TPHCM sau sáp nhập.

Do đó, UBND Thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết mới áp dụng chung cho toàn thành phố sau sáp nhập, kế thừa những chính sách còn phù hợp và điều chỉnh cho đúng bối cảnh pháp lý, tổ chức mới.

Cụ thể, TPHCM đề xuất 2 nhóm chính sách chủ đạo.

Thứ nhất, chính sách thu hút người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế tham gia. Đó là bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ đã nghỉ hưu hoặc thuộc nhóm lao động cao tuổi nhưng còn đủ sức khỏe, có giấy phép hành nghề (trừ y học dự phòng).

Bác sĩ sẽ được hỗ trợ mức 9 triệu đồng/tháng/người cùng các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định. Điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ được hỗ trợ 7 triệu đồng/tháng/người kèm các chế độ bảo hiểm tương ứng. Thành phố nhấn mạnh, đây là cách tận dụng nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm để bù đắp thiếu hụt nhân sự tuyến cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, chính sách hỗ trợ kinh phí hợp đồng nhân viên phục vụ, tạp vụ, bảo vệ tại trạm y tế và điểm trạm, đối với những người không hưởng lương từ ngân sách hoặc quỹ lương đơn vị sự nghiệp. Mức hỗ trợ được tính theo lương tối thiểu vùng I và bao gồm cả phần đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động, nhằm bảo đảm mỗi trạm và điểm trạm có đủ lực lượng phục vụ, bảo vệ, để đội ngũ y tế tập trung cho chuyên môn.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hai nhóm chính sách nói trên khoảng 150 tỷ đồng/năm, từ ngân sách thành phố. Ngoài ra, thành phố đề xuất điều khoản chuyển tiếp để tiếp tục chi trả hỗ trợ cho 274 bác sĩ đang tham gia khóa thực hành “bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế” theo chính sách cũ cho đến khi hoàn thành chương trình.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Trung tâm điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Nhi đồng 2 UBND TPHCM cũng có tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi đồng 2, với đề xuất giữ nguyên quy mô 350 giường, 16 phòng mổ, nhưng bổ sung loạt hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị đồng bộ (nội thất phòng mổ, hệ thống khí sạch, RO, UPS, BMS, CNTT, báo gọi y tá...), tăng tổng mức đầu tư từ 752 tỷ đồng lên 1.052 tỷ đồng, kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026 và chuyển dự án từ nhóm B sang nhóm A. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tòa nhà mới khi hoàn thành có đầy đủ hệ thống kỹ thuật chuyên sâu, sẵn sàng cho mục tiêu xây dựng Bệnh viện Nhi đồng 2 thành trung tâm ngoại khoa, ghép tạng nhi hàng đầu khu vực phía Nam.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH