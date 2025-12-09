Sáng nay 9-12, HĐND TPHCM khóa X khai mạc kỳ họp cuối năm 2025

Sáng nay 9-12, kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp cuối năm) đã chính thức khai mạc. Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 2 ngày: 9 và 10-12.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong ngày làm việc thứ nhất, HĐND TPHCM đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2025 “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố”; đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả cải cách hành chính năm 2025.

Các đại biểu cũng sẽ xem xét, cho ý kiến tờ trình kế hoạch tài chính giai đoạn 2026-2030; tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2026-2030; nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026.

TAND TPHCM báo cáo công tác xét xử năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; VKSND TPHCM báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Xem xét, thông qua các tờ trình của UBND TPHCM về cơ chế, chính sách, đầu tư công và các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền.

Trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu sẽ chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM về công tác quản lý, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Đồng thời, chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng về tình hình, kết quả thực hiện các công trình đầu tư công trọng điểm; các giải pháp chống ùn tắc giao thông; việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội và công tác phối hợp cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở tại các chung cư trên địa bàn thành phố.

Dự kiến, HĐND TPHCM sẽ tổ chức tuyên dương và trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM" đến các đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

