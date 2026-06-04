Đề xuất giảm đoàn phí công đoàn còn 0,5%

Tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đề xuất giảm mức đóng đoàn phí công đoàn từ 1% xuống còn 0,5% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nhận được sự quan tâm. Nhiều ý kiến đặt vấn đề về cơ chế phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính công đoàn.

Các đại biểu thảo luận tại các trung tâm thảo luận trong phiên trù bị của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, chiều 3-6. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi đang đề xuất giảm mức đóng đoàn phí từ 1% xuống còn 0,5% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH hàng tháng của đoàn viên. Điều lệ mới sẽ được Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam xem xét, quyết định ngày 4 và 5-6.

Tuy nhiên, phía sau câu chuyện mức đóng là hàng loạt ý kiến về cơ chế quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính công đoàn trong giai đoạn mới.

Đại biểu Huỳnh Thị Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành (Công đoàn TPHCM) cho biết, đơn vị hiện quản lý khoảng 6.400 đoàn viên với 21 công đoàn cơ sở thành viên. Sau khi mô hình tổ chức thay đổi, công đoàn tổng công ty hoạt động với vai trò công đoàn cấp 3 nhưng gặp không ít khó khăn về nguồn lực tài chính.

Đại biểu Huỳnh Thị Phương Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu cơ chế phân bổ kinh phí và đoàn phí phù hợp hơn đối với các công đoàn tổng công ty. Theo ý kiến này, việc chuyển trực tiếp 75% kinh phí công đoàn và 70% đoàn phí cho công đoàn cơ sở như hiện nay khiến các công đoàn cấp 3 gặp hạn chế trong tổ chức phong trào, chăm lo người lao động và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại trung tâm thảo luận chiều 3-6. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dự thảo quy định về tài chính công đoàn hiện vẫn giữ nguyên nguyên tắc 75% kinh phí công đoàn và 70% đoàn phí công đoàn dành cho công đoàn cơ sở. Đối với các mô hình tổ chức mới như công đoàn cấp 3, công đoàn khu công nghiệp hoặc công đoàn xã, phường, nguồn lực hoạt động sẽ được xem xét bố trí theo cơ chế phù hợp.

Bên cạnh câu chuyện phân bổ nguồn lực, nhiều tham luận cũng tập trung vào giải pháp tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn.

Các tham luận của Công đoàn Công thương Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đề xuất tăng cường quản lý thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn, hạn chế thất thu, giảm nợ đọng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tài chính và dữ liệu đoàn viên.

Theo các đại biểu, nguồn lực tài chính cần được ưu tiên cho các hoạt động trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động và công đoàn cơ sở. Hiệu quả chăm lo cho đoàn viên cần được xem là thước đo hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn.

Trong khi đó, một số tham luận nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục bảo đảm nguồn lực cho công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cho biết, nhiều năm qua vẫn duy trì việc phân bổ đầy đủ 75% kinh phí công đoàn cho các công đoàn cơ sở nhằm tạo điều kiện để cấp trực tiếp gần người lao động nhất có đủ nguồn lực triển khai các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên.

Đại biểu thuộc Công đoàn TP Đà Nẵng đề nghị sớm có hướng dẫn thống nhất liên quan việc sử dụng nguồn 75% kinh phí công đoàn và 70% đoàn phí công đoàn tại cấp cơ sở, nhất là đối với các khoản chi phục vụ hoạt động của cán bộ công đoàn xã, phường.

Các đại biểu thảo luận về chủ đề tài chính công đoàn, chiều 3-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Một số tham luận khác đề nghị hoàn thiện các quy định về thu kinh phí công đoàn 2%, tăng cường chống thất thu trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, xử lý công nợ kinh phí công đoàn và nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công đoàn.

Theo ông Phan Văn Anh, số liệu tổng kết thi hành Luật Công đoàn cho thấy, khoảng 87% tài chính công đoàn hiện được chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động và công đoàn cơ sở, trong khi tỷ lệ chi cho bộ máy công đoàn các cấp chỉ chiếm khoảng 13%.

PHÚC VĂN