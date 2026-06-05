Bế mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Sáng 5-6, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc.

Dự bế mạc có Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIV, cho biết, sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra.

Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các vị khách quốc tế; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; cán bộ công đoàn nhiều thời kỳ; dự khai mạc và tham gia các hoạt động của đại hội.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đọc diễn văn bế mạc đại hội, sáng 5-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; các tham luận, thảo luận và 5 diễn đàn chuyên đề...

Trong phiên bế mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi, thảo luận với đại biểu về chủ đề: “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, sáng 5-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV gồm 135 ủy viên, là những người có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa cho Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và chúc mừng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, sáng 5-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

VĂN PHÚC - THÁI PHƯƠNG