TPHCM: Dồi dào hàng tết, giá ổn định

Chiều 9-1, Sở Công thương TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai công tác năm 2026. Tham dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năm 2025, ngành công thương TPHCM tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 997.126 tỷ đồng, tăng 15,8%; thị trường được kiểm soát tốt, không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá kéo dài.

Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 95,8 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2024. Hiện tại, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán tại TPHCM đang được đẩy nhanh trên toàn hệ thống phân phối.

Thành phố có 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị, 405 chợ, 3.653 cửa hàng tiện lợi và hơn 12.000 điểm bán hàng bình ổn. Mạng lưới này đủ sức sẵn sàng đưa hàng tết đến tận tay người tiêu dùng.

Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng, thách thức lớn trong những năm tới là nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Vì vậy, ngành công thương TPHCM chủ động đổi mới cách tiếp cận công nghệ, thúc đẩy sản xuất xanh, sạch, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính.

Theo Giám đốc Sở Công thương TPHCM, yếu tố then chốt vẫn là con người, đồng thời cần phát huy hiệu quả hệ sinh thái của ngành công thương.

Ngoài ra, hiện nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp rất dồi dào, điều kiện vay thuận lợi, lãi suất thấp, hạn mức có thể tới 200 tỷ đồng... Do vậy, các doanh nghiệp lĩnh vực đổi mới sáng tạo, cùng các ngành nghề phù hợp lĩnh vực ưu đãi cần tranh thủ tận dụng nguồn vốn này để phát triển.

Khách mua rau củ quả tại MM Mega Market Hiệp Phú, TPHCM. ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Dũng cho hay, năm 2025, TPHCM thu ngân sách khoảng 802.000 tỷ đồng, và năm 2026 Trung ương giao thành phố mức thu ngân sách 803.600 tỷ đồng.

Trên đà những kết quả đạt được, năm nay, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, GRDP tăng 10% - 11%.

Thành phố yêu cầu ngành công thương tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê duyệt, trong đó có thí điểm giao dịch thịt heo qua sàn trong quý I-2026; phát triển thành phố thành trung tâm dịch vụ lớn, hình thành các trung tâm hội chợ triển lãm tầm quốc tế; sớm đưa các nghị quyết của HĐND TPHCM về phát triển công nghiệp – thương mại vào thực tiễn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao tặng b ằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc (đang công tác tại Sở Công thương TPHCM ) năm 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng với đó là thúc đẩy thương mại nội địa, liên kết vùng, hỗ trợ xuất khẩu, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, tăng cường chống gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt trên không gian số.

“Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, ngành công thương cần tập trung chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của người dân trước, trong và sau tết”, đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo TPHCM lần lượt trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc năm 2025. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Văn Hòa, Giám đốc t rung tâm Hỗ trợ và Phát triển Công nghiệp (Sở Công thương TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

THI HỒNG