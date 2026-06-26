TPHCM dự kiến khởi công đồng loạt 10 dự án trọng điểm hơn 381.000 tỷ đồng

TPHCM dự kiến khởi công đồng loạt 10 dự án trọng điểm trên các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, cảng biển và nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư hơn 381.000 tỷ đồng, tạo động lực phát triển mới cho thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), TPHCM dự kiến khởi công 10 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 381.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Sở Xây dựng

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để tổ chức khởi công các dự án trước ngày 2-7. Danh mục đầu tư trải rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó giao thông tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với nhiều công trình có ý nghĩa kết nối liên vùng.

Nổi bật là dự án cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 93.016 tỷ đồng. Công trình dài 14,06km, gồm cầu vượt biển, hầm và đường dẫn với quy mô 6 làn xe. Khi hoàn thành, tuyến giao thông này sẽ kết nối trực tiếp TPHCM với trung tâm cảng biển và du lịch của vùng Đông Nam bộ, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế biển, logistics và du lịch.

Cùng với đó, dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư 47.132 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe, sẽ hình thành hành lang kết nối giữa sân bay Long Thành với khu du lịch Hồ Tràm, thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch của khu vực.

TPHCM cũng dự kiến khởi công cầu đường Bình Tiên với tổng vốn đầu tư 6.300 tỷ đồng, nhằm tăng cường kết nối khu vực trung tâm với phía Nam thành phố, đồng thời giảm áp lực giao thông trên nhiều tuyến đường hiện hữu.

Bên cạnh đó, dự án thành phần xây dựng tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài có tổng mức đầu tư 22.975 tỷ đồng sẽ góp phần giảm tải quốc lộ 22, tăng cường liên kết giữa TPHCM với Tây Ninh và kết nối giao thương với Campuchia.

Dự án nút giao giữa đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành, tổng vốn khoảng 3.000 tỷ đồng cũng được khởi công nhằm nâng cao khả năng kết nối của khu vực Cần Giờ với mạng lưới cao tốc quốc gia.

Phối cảnh dự án cầu đường Bình Tiên. Ảnh: Sở Xây dựng

Ở lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương có tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng sẽ xây dựng hệ thống thu gom nước thải và các trạm bơm, góp phần cải thiện môi trường cho các khu vực Tân Uyên, Thuận An và Dĩ An.

Đáng chú ý là dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư 30.000 tỷ đồng. Dự án không chỉ tạo thêm mảng xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn dọc sông Sài Gòn mà còn gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của khu vực Bến Nhà Rồng.

Dịp này, nhiều hạng mục hạ tầng như mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, nâng cấp cầu Tân Thuận và cải tạo không gian khu vực Bến Bạch Đằng cũng sẽ được triển khai.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều dự án nhà ở xã hội với hàng ngàn căn hộ tại Định Hòa, Việt Sing, Hoàng Nam Uyên Hưng 2, Long Trường và Đông Thành sẽ đồng loạt được khởi công, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân thu nhập thấp và công nhân.

Ở lĩnh vực hàng hải, dự án Cảng Cái Mép Hạ giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 50.200 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 11 triệu TEU mỗi năm, cũng nằm trong kế hoạch khởi công dịp này, góp phần nâng cao năng lực khai thác cảng biển và phát triển hệ thống logistics khu vực.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, lễ khởi công chung các dự án trọng điểm dự kiến được tổ chức tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Việc đồng loạt triển khai các công trình quy mô lớn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng, đô thị, logistics và an sinh xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng của TPHCM trong giai đoạn mới.

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