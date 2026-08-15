Bến xe, các hãng hàng không tăng chuyến phục vụ khách dịp Lễ 2-9

Dịp Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay được nghỉ nhiều ngày, dự báo nhu cầu đi lại, du lịch và vui chơi của người dân tăng cao. Các bến xe lớn, sân bay và tuyến metro tại TPHCM chủ động lên kế hoạch phục vụ hành khách từ sớm.

Ngày 15-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông cũ (phường Bình Thạnh), cho biết dự kiến từ ngày 29-8 đến 2-9, bến xe phục vụ khoảng 70.850 lượt khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ 29-8 đến 2-9, dự kiến có gần 3.490 chuyến xe phục vụ hành khách. Riêng ngày 28 và 29-8, lượng khách mỗi ngày ước khoảng 19.000 lượt.

Bến xe Miền Đông cũ khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước dịp Lễ Quốc khánh 2-9. Trường hợp cần điều chỉnh giá để bù chi phí xe quay đầu, đơn vị phải kê khai đúng quy định; thời gian áp dụng từ ngày 28 đến 30-8, mức tăng không quá 40% so với ngày thường.

Bến xe miền Đông cũ luôn tập trung khách đi lại dịp lễ. Ảnh: Huy Vũ

Bến xe miền Đông mới (phường Long Bình) cũng lên kế hoạch phục vụ dịp Lễ 2-9, dự kiến lượng khách tăng 10%, đạt khoảng 65.700 lượt; số phương tiện tăng 2% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung ở các tuyến đường ngắn, từ Đà Nẵng trở vào TPHCM.

Về giá vé, Bến xe miền Đông mới khuyến khích không tăng cước; các tuyến từ Đà Nẵng trở vào Đồng Nai, miền Tây, Tây Nguyên và nội tỉnh TPHCM nếu điều chỉnh, mức tăng không quá 40%. Các tuyến từ Huế trở ra phía Bắc không tăng giá. Tại Bến xe miền Tây, ngày cao điểm 29-8, bến có thể đón khoảng 70.000 lượt khách và 2.350 xe xuất bến.

Các tuyến đường thuộc các tỉnh khu vực miền Tây, điều chỉnh tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 2 ngày cao điểm.

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2-9. Dự kiến, các cảng hàng không phục vụ khoảng 139.280 hành khách/ngày, với 838 chuyến bay/ngày, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 137.000 hành khách, với 800 chuyến bay/ngày; sân bay Côn Đảo khoảng 2.280 hành khách, với 38 chuyến bay/ngày. Phà Bình Khánh có thể đạt 38.000 lượt khách, với 206 chuyến đôi; phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu phục vụ khoảng 5.000 lượt hành khách. Dự báo sản lượng hành khách vận chuyển bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) bình quân 80.995 hành khách/ngày (tăng 5% so với cùng kỳ).

KIÊN CƯỜNG