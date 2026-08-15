Bến xe, các hãng hàng không tăng chuyến phục vụ khách dịp Lễ 2-9

Ngày 15-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông cũ (phường Bình Thạnh), cho biết dự kiến từ ngày 29-8 đến 2-9, bến xe phục vụ khoảng 70.850 lượt khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ 29-8 đến 2-9, dự kiến có gần 3.490 chuyến xe phục vụ hành khách. Riêng ngày 28 và 29-8, lượng khách mỗi ngày ước khoảng 19.000 lượt.
Bến xe Miền Đông cũ khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước dịp Lễ Quốc khánh 2-9. Trường hợp cần điều chỉnh giá để bù chi phí xe quay đầu, đơn vị phải kê khai đúng quy định; thời gian áp dụng từ ngày 28 đến 30-8, mức tăng không quá 40% so với ngày thường.
Bến xe miền Đông mới (phường Long Bình) cũng lên kế hoạch phục vụ dịp Lễ 2-9, dự kiến lượng khách tăng 10%, đạt khoảng 65.700 lượt; số phương tiện tăng 2% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung ở các tuyến đường ngắn, từ Đà Nẵng trở vào TPHCM.
Về giá vé, Bến xe miền Đông mới khuyến khích không tăng cước; các tuyến từ Đà Nẵng trở vào Đồng Nai, miền Tây, Tây Nguyên và nội tỉnh TPHCM nếu điều chỉnh, mức tăng không quá 40%. Các tuyến từ Huế trở ra phía Bắc không tăng giá. Tại Bến xe miền Tây, ngày cao điểm 29-8, bến có thể đón khoảng 70.000 lượt khách và 2.350 xe xuất bến.
Các tuyến đường thuộc các tỉnh khu vực miền Tây, điều chỉnh tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 2 ngày cao điểm.
Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2-9. Dự kiến, các cảng hàng không phục vụ khoảng 139.280 hành khách/ngày, với 838 chuyến bay/ngày, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 137.000 hành khách, với 800 chuyến bay/ngày; sân bay Côn Đảo khoảng 2.280 hành khách, với 38 chuyến bay/ngày.
Phà Bình Khánh có thể đạt 38.000 lượt khách, với 206 chuyến đôi; phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu phục vụ khoảng 5.000 lượt hành khách.
Dự báo sản lượng hành khách vận chuyển bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) bình quân 80.995 hành khách/ngày (tăng 5% so với cùng kỳ).