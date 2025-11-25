TPHCM: Giáo viên, học sinh hướng về đồng bào vùng lũ

Nhiều trường học tại TPHCM tổ chức quyên góp, vận chuyển nhu yếu phẩm và gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tối 24-11, thầy trò Trường THPT Ernst Thalmann (phường Bến Thành, TPHCM) hối hả vận chuyển nhu yếu phẩm lên 4 xe tải chở đến điểm tập kết hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, số nhu yếu phẩm gồm quần áo, giày dép, chăn mền, thực phẩm khô, nước uống… đã được phân loại, đóng gói cẩn thận để chuyển đến người dân vùng bão lũ. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường làm việc liên tục đến 23 giờ tối 24-11 để hoàn tất khối lượng đồ cứu trợ.

Gần nửa đêm, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Ernst Thalmann (phường Bến Thành) vẫn chung tay vận chuyển nhu yếu phẩm gửi đến đồng bào miền Trung

"Hoạt động quyên góp huy động từ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong toàn trường. Mỗi người đóng góp một ít sức người, sức của vì tinh thần chung lá lành đùm lá rách. Hơn 23 giờ đêm qua, các thùng đồ mới hoàn tất chuyển lên xe chở đến điểm tập kết", thầy Hùng Khương thông tin.

Trước đó, trong sáng 24-11, tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ (phường Thông Tây Hội, TPHCM), học sinh toàn trường đã quyên góp được hơn 50 triệu đồng để giúp đỡ đồng bào bị bão lũ.

Cô Lý Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ, bày tỏ: "Việc kêu gọi học sinh toàn trường tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai là hoạt động giáo dục tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ nỗi đau mất mát do thiên tai mà đồng bào đang gánh chịu. Đây là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện qua hành động lá lành đùm lá rách nên mọi sự đóng góp dù ít hay nhiều đều được ghi nhận".

Học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ (phường Thông Tây Hội, TPHCM) quyên góp, ngày 24-11

Tại Trường Tiểu học Lương Định Của (phường Bàn Cờ, TPHCM), học sinh các lớp cũng cùng nhau nuôi heo đất để gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung. Hoạt động mang ý nghĩa “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, qua đó bồi dưỡng tinh thần sẻ chia, đoàn kết cho học sinh.

Học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Lương Định Của (phường Bàn Cờ) nuôi heo đất chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Cô Giang (phường Cầu Ông Lãnh) phân loại, sắp xếp nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung

Ngày 24-11, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã phát động chương trình vận động, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai trong hơn 3.500 cơ sở giáo dục. Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng các cơ sở trường học khẩn trương tổ chức phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục chung tay đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung với mức vận động tối thiểu một ngày lương. Ngoài ra, cơ sở giáo dục chủ động rà soát, nắm bắt tình hình; kịp thời thăm hỏi, động viên và chia sẻ với đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động trong đơn vị có người thân đang sinh sống tại khu vực miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, thiên tai.

