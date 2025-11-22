Giáo dục

Giáo viên vùng lũ lo học sinh không còn sách vở đến trường

Lũ lịch sử đã nhấn chìm nhiều vùng dân cư, trường học. Sau lũ, tài liệu, sách vở, thiết bị giảng dạy nhiều trường hư hại nặng. 

Tại Trường THCS Trần Bá (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai), lũ dâng cao đến 2m. Sau lũ, các giáo viên nhà trường cùng với bộ đội đang chạy đua để khắc phục thiệt hại, sớm đón các em học sinh trở lại trường.

NGỌC OAI

