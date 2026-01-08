TPHCM: Hơn 1.000 người chết do tai nạn giao thông trong năm 2025

Năm 2025, tại TPHCM đã xảy ra 2.110 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 1.044 người và làm bị thương 1.244 người.

Chiều 8-1, Sở xây dựng TPHCM cho biết, năm 2025, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, toàn thành phố đã xảy ra 2.110 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 1.044 người và làm bị thương 1.244 người. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 680 vụ (tương đương 24,3%), số người tử vong giảm 65 người (5,86%) và số người bị thương giảm 491 người (28,3%). Kết quả này cho thấy hiệu quả từ các giải pháp đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Số lượng phương tiện tăng nhanh gây ùn tắc giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đáng chú ý, việc xử lý các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đã đạt kết quả rõ rệt. Đầu năm 2025, trên địa bàn thành phố còn 3 điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Trong năm, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức giao thông, cải tạo hạ tầng và tuyên truyền, qua đó xóa dứt điểm cả 3 điểm này và không phát sinh điểm mới. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố không còn điểm hay xảy ra tai nạn giao thông.

Năm 2025, tai nạn giao thông làm chết hơn 1.000 người. Ảnh: HUY ANH

Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn còn là thách thức lớn. Tại TPHCM, đầu năm 2025 có 23 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông. Đến tháng 12-2025, Thành phố đã công bố có 1 điểm chuyển biến tốt, hiện còn 22 điểm nguy cơ ùn tắc cần tiếp tục theo dõi, xử lý. Tình trạng phương tiện đông, di chuyển chậm vẫn xảy ra tại nhiều giao lộ trọng điểm trên các tuyến quốc lộ 13, quốc lộ 1, Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.743, ĐT.747, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp. Trong khi đó, mật độ phương tiện ngày càng tăng cao, thường xuyên gây ùn tắc trên quốc lộ 51 vào các dịp lễ, tết và ngày nghỉ.

Ùn tắc giao thông ngày càng tăng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nguyên nhân chính của ùn tắc giao thông được xác định gồm: số lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh, thiếu bãi đỗ xe, quy hoạch giao thông hướng tâm, thi công chiếm dụng mặt đường, ngập nước do mưa và triều cường, lưu lượng lớn trên các trục chính, nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua cảng tăng cao, tổ chức giao thông và điều chỉnh đèn tín hiệu chưa kịp thời, tình trạng lấn chiếm lòng đường – vỉa hè và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao.

Trên cơ sở đó, TPHCM tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình nhằm từng bước kéo giảm ùn tắc, xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt và bền vững.

QUỐC HÙNG