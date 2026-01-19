TPHCM: Hơn 98% người dân hài lòng với dịch vụ giáo dục công

Tối 19-1, Sở GD-ĐT TPHCM thông qua báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM năm 2025.

Học sinh TPHCM tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm phát triển giáo dục và đào tạo vào tháng 11-2025

Theo đó, với quy mô học sinh lớn nhất cả nước, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử vào các hoạt động chuyên môn như tuyển sinh, học bạ số và quản lý trường học. Mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo dữ liệu toàn ngành luôn “đúng, đủ, sạch, sống” và được xác thực đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, Sở GD-ĐT TPHCM có 135/161 thủ tục hành chính đáp ứng dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 84% tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM thông qua quyết định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 104/161 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý (đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa 65% thủ tục hành chính và cắt giảm 50,6% thời gian giải quyết thủ tục hành chính).

Tính đến cuối năm 2025, ngành giáo dục và đào tạo đã đăng tải 140 bản tin chuyên đề về tiện ích của Đề án 06 và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến; vận động 100% cán bộ, giáo viên và học sinh đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Đặc biệt, toàn ngành đã triển khai ứng dụng “Công dân số TPHCM” đến toàn bộ các cơ sở giáo dục, yêu cầu công chức, viên chức cài đặt và sử dụng để trải nghiệm các tiện ích công cộng nhằm tuyên truyền các chức năng tiện ích mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân thành phố.

Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đã kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia do Bộ Công An quản lý thông qua cơ sở dữ liệu của Bộ GD-ĐT.

Thông qua kết nối này, toàn bộ dữ liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên thuộc quản lý của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM TPHCM sẽ được hệ thống tự rà soát và bổ sung mã định danh cá nhân cũng như đối soát những dữ liệu chưa chính xác để cảnh báo cho học vụ tại đơn vị rà soát, cập nhật, bổ sung.

Dữ liệu này được sử dụng trong các công tác chuyên môn như tuyển sinh đầu cấp, dạy học trên nền tảng số, khảo sát năng lực, khảo sát năng lực ngoại ngữ... giúp đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đến nay, tỷ lệ dữ liệu được cập nhật của toàn ngành đạt trên 99%.

TPHCM hiện là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các trường học và cơ sở giáo dục thường xuyên. Những chỉ số này không chỉ đo lường mức độ ứng dụng công nghệ mà còn giúp đánh giá công bằng, minh bạch kết quả thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị.

Cùng với đó, thành phố cũng xây dựng hệ thống định danh đơn vị kiến thức cho học liệu số để hỗ trợ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo tính đồng bộ, chất lượng cao trong việc xây dựng học liệu số.

Trong đó, nền tảng số đã số hóa hoàn toàn thủ tục chuyển trường, quản lý hệ thống học bạ số, cải tiến phần mềm quản lý thiết bị dạy học và cơ sở vật chất, triển khai hệ thống thông tin địa lý trong tuyển sinh các lớp đầu cấp, đẩy mạnh mô hình "Trường học số", ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vào dạy học.

Năm 2025, tỷ lệ hài lòng chung của người dân đối với dịch vụ giáo dục công đạt hơn 98%.

Riêng đối với yêu cầu đào tạo nhân lực số, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, phát triển năng lực, kỹ năng số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM".

Kết quả triển khai các mô hình điểm theo Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn TPHCM: - Mô hình “Thanh toán không dùng tiền mặt”: 3.593/3.593 đơn vị trường học trên địa bàn thành phố (tỷ lệ 100%) triển khai thanh toán điện tử, không sử dụng tiền mặt. - Mô hình “Triển khai giải pháp xác thực thông tin qua thẻ Căn cước công dân/căn cước gắn chíp đối với thí sinh tham gia các kỳ thi khảo sát năng lực tin học, ngoại ngữ chuẩn quốc tế”. Kết quả thực hiện từ ngày 1-7-2025 đến nay đã triển khai xác thực 975 trường hợp. - Mô hình “Hệ thống thông tin quản lý giáo dục” để xác thực thông tin giáo viên và học sinh. - Mô hình “Học bạ số cấp tiểu học và thí điểm học bạ số cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên”. Đến nay, đã triển khai 100% học bạ số cho học sinh khối lớp 1 (186.086 học sinh), tới đây tiếp tục triển khai Học bạ số cho khối lớp 6, lớp 10.

THU TÂM