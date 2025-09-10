TPHCM: Hướng dẫn cụ thể tổ chức 2 buổi/ngày ở từng cấp học

Chiều 10-9, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với các cấp học gồm tiểu học, THCS, THPT từ năm học 2025-2026.

Theo đó, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo thời lượng các môn học và các hoạt động giáo dục, không gây quá tải, phù hợp tâm sinh lý và sức khỏe học sinh.

Song song đó, việc thực hiện phải đảm bảo quyền lợi, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng học sinh, phù hợp với điều kiện nhà trường; ưu tiên bố trí ngân sách để dạy học 2 buổi/ngày, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 linh hoạt trong sắp xếp, không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều.

Cụ thể, đối với bậc tiểu học, dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút, dạy tối thiểu 9 buổi/tuần.

Buổi 1 dạy nội dung chương trình giáo dục phổ thông các môn học và hoạt động giáo dục.

Buổi 2 tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, kỹ năng sống, năng lực số...

Học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Tân Thới Hiệp) trong giờ học môn Ngữ văn vào tháng 5-2025

Đối với cấp THCS và THPT, dạy học 2 buổi/ngày có lộ trình; bố trí thời gian, thời khóa biểu học tập tối thiểu 5 ngày/tuần, tối đa 11 buổi/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết 45 phút.

Buổi 1 tổ chức dạy học nội dung chương trình giáo dục phổ thông các môn học và hoạt động giáo dục.

Buổi 2 tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức ôn tập để học sinh tham gia các kỳ thi; tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo...

Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học theo nhóm học sinh cùng trình độ, năng lực hoặc theo câu lạc bộ sở thích; hướng dẫn học sinh tự học kết hợp học tập trên lớp.

Sở GD-ĐT TPHCM quy định rõ thời lượng như sau: ôn tập phụ đạo cho học sinh có kết quả học tập các môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt không quá 2 tiết/môn/tuần; bồi dưỡng học sinh giỏi theo môn học không quá 2 tiết/môn/tuần; ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT không quá 6 tiết/tuần.

Tổ chức buổi 1, buổi 2, số tiết cho buổi 1 và số tiết cho buổi 2 trong ngày, trong tuần được sắp xếp linh hoạt đúng theo thời lượng quy định, phù hợp, thuận tiện với điều kiện thực hiện của nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh.

Không sử dụng thời lượng dành cho việc dạy học, hoạt động giáo dục buổi 2 để thực hiện dạy nội dung các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề của chương trình giáo dục phổ thông.

Trường học khảo sát nhu cầu học tập của học sinh ở buổi 2 trước khi bắt đầu năm học mới để có phương án tổ chức các nội dung giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phù hợp với điều kiện của nhà trường.

THU TÂM