Công trình với mục tiêu hình thành không gian xanh, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng sống và cảnh quan đô thị cho khu vực Tây Bắc TPHCM.

Khởi công xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sáng 13-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức Lễ khởi công dự án Xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM).

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 27,6 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, với mục tiêu hình thành không gian xanh, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng sống và cảnh quan đô thị cho khu vực Tây Bắc TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết, công trình mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là công trình thể hiện tinh thần thi đua lập thành tích, hướng đến xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và xanh sạch đẹp.

Ngay sau khi phát lệnh khởi công, đơn vị triển khai máy móc thi công ngay. Ảnh: QUỐC HÙNG



Dự án có quy mô diện tích 1,69ha, bao gồm nhiều hạng mục chính: khu sân trung tâm, khu vui chơi thiếu nhi, sân thể thao đa năng với diện tích khoảng 3.414m²; khu công trình công cộng (chòi nghỉ, giàn hoa, mái che, nhà vệ sinh) và hệ thống giao thông nội bộ khoảng 2.240m²; khu trồng cây xanh, cây kiểng và thảm cỏ chiếm diện tích 11.247m².

Ngoài ra, công viên còn được đầu tư hệ thống tưới nước tự động, thoát nước, chiếu sáng, trang trí và các thiết bị thể dục thể thao, trò chơi vận động phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh “hạt gạo”, biểu tượng của sự no đủ, đoàn kết và nghĩa tình của người dân Việt Nam. Hình ảnh này được thể hiện bằng các mảng elip đa hướng, gắn liền với ý niệm “nắm gạo trong tay nhân dân”, mang đến thông điệp về tinh thần sẻ chia, nhân ái và gắn bó trong cộng đồng. Công viên không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện nét văn hóa đặc trưng, nhân văn của TPHCM – thành phố nghĩa tình.

công viên có phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn Thị Búp, phía Tây Bắc giáp khu tái định cư Xuyên Á, phía Nam giáp khu quy hoạch tuyến đường sắt TPHCM – Cần Thơ, tạo thuận lợi cho việc kết nối giao thông, đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi của người dân trong khu vực.

Chủ đầu tư và các đơn vị thi công cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ điều hành, quản lý dự án minh bạch, khoa học, đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công, đồng thời chủ động thông tin, tạo sự đồng thuận của người dân, giải quyết kịp thời các phát sinh nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cộng đồng.

Sau khi hoàn thành, công viên Tân Chánh Hiệp được kỳ vọng sẽ trở thành “lá phổi xanh” mới của khu vực Tây Bắc TPHCM, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao mỹ quan đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ban Quản lý dự án gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố, UBND phường Trung Mỹ Tây, các sở ngành và người dân địa phương đã đồng hành, ủng hộ dự án. Với tinh thần “làm việc nghiêm túc – trách nhiệm – đoàn kết”, Ban Quản lý tin tưởng công trình sẽ được thi công an toàn, đúng tiến độ, đạt chất lượng cao, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến không gian xanh – sạch – đẹp, gắn kết cộng đồng, đúng như ý nghĩa biểu tượng của “hạt gạo nghĩa tình” giữa lòng TPHCM.

QUỐC HÙNG