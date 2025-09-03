TPHCM: Không nhận hoa chúc mừng ngày khai giảng năm học mới

Chiều 3-9, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND phường, xã, đặc khu; các đơn vị, cơ sở giáo dục và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM về việc không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026.

Theo đó, tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM chủ động hạn chế việc trang trí trang trọng bằng hoa tươi tại các khu vực sân khấu, bục phát biểu, cổng trường, chỉ sử dụng hoa ở những vị trí thật sự cần thiết để tạo điểm nhấn, đảm bảo mỹ quan mà không phô trương, lãng phí.

Ngành giáo dục và đào tạo TPHCM không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, phụ huynh và các cá nhân đến tham dự và chúc mừng lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Các đơn vị trường học cần chủ động thông báo sớm và rộng rãi chủ trương này đến các đối tác, cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức (văn bản, thông báo trên website, bảng tin, mạng xã hội...).

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết (phường Linh Xuân, TPHCM) trong ngày tựu trường năm học mới vào sáng 20-8

Song song đó, trong những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung bộ đang gánh chịu những hậu quả tàn khốc do cơn bão số 4 và số 5 gây ra.

Để đồng hành và chia sẻ với những khó khăn trên, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai phát động ủng hộ đồng bào bão lụt, hướng dẫn và khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản ủng hộ, đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của nhà trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai, bão lụt theo lời kêu gọi chung của ngành.

THU TÂM