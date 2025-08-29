Nhiều nỗi lo toan đầu năm học

Chưa đầy một tuần nữa, học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học 2025-2026. Mặc dù ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều nỗ lực chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho học sinh nhưng phụ huynh vẫn đối mặt với gánh nặng mang tên “tiền trường” đầu năm học mới.

Tính toán chi tiêu

Thời điểm hiện tại, chị Ngân Hà (ngụ ở phường Hòa Hưng, TPHCM) đã mua xong đồng phục cho hai con năm nay học lớp 7 và lớp 10. Cả hai trường các con đang theo học đều không bắt buộc học sinh mua đồng phục trong trường, phụ huynh có thể mua ở cửa hàng bên ngoài, miễn đáp ứng yêu cầu về kiểu dáng, màu sắc.

Phụ huynh chọn mua dụng cụ học tập cho con tại một nhà sách ở TPHCM, sáng 28-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Tôi được các phụ huynh khác giới thiệu chỗ bán đồng phục trên đường Nguyễn Lâm (phường Diên Hồng, TPHCM). Chỉ cần nói tên trường con đang học, cửa hàng có đầy đủ mẫu mã đồng phục từ đồ thể dục đến áo trắng, quần hoặc váy đi kèm, thậm chí cả logo trường in lên áo. Giá cả đồng phục bên ngoài không chênh lệch nhiều so với giá bán trong trường nhưng chất liệu thun co giãn, thấm hút mồ hôi tốt hơn nên tôi chọn mua bên ngoài để đồng phục có tuổi thọ sử dụng lâu hơn”, chị Ngân Hà cho hay.

Cũng với tinh thần tiết kiệm tối đa các khoản chi tiêu đầu năm học mới, anh Nguyễn Sơn, phụ huynh có con vừa trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận, TPHCM), cho biết, do con bước vào năm học đầu tiên ở cấp THPT nên gia đình đăng ký mua đồng phục ngay khi làm thủ tục nhập học. Điều khiến phụ huynh này cảm thấy nhẹ lòng là dù vật giá leo thang qua từng năm nhưng giá bán một bộ đồng phục thể dục ở trường mới không đắt hơn trường ở cấp học trước, phụ huynh có thể tham khảo giá rồi chủ động lựa chọn nơi mua phù hợp điều kiện kinh tế của gia đình. Đây cũng là cách làm của nhiều trường học trên địa bàn TPHCM nhằm giảm áp lực tài chính cho phụ huynh vào đầu năm học mới.

Ghi nhận nhanh tại nhiều phường, xã tại TPHCM cho thấy, do mẫu mã đồng phục học sinh được các trường học giữ ổn định qua nhiều năm nên khu vực lân cận trường học “mọc” lên các cửa hàng bán đồng phục học sinh, đáp ứng đa dạng nhu cầu về chất liệu, kích cỡ đồng phục của học sinh. Nhìn chung, giá bán đồng phục học sinh năm nay không tăng so với năm học trước do các cửa hàng đưa ra giá cạnh tranh nhau.

Ngoài đồng phục học sinh, trong tuần lễ cuối tháng 8, nhiều hệ thống nhà sách cũng áp dụng chương trình giảm giá bán kèm quà tặng khi phụ huynh mua sắm đồ dùng học tập, sách giáo khoa, vở để con chuẩn bị cho năm học mới. Kinh nghiệm được phụ huynh truyền nhau trên các diễn đàn, hội nhóm cha mẹ học sinh là phải lên danh sách những vật dụng cần mua, tham khảo giá bán giữa mua trực tiếp tại nhà sách và các kênh mua sắm trực tuyến để lựa chọn hình thức mua sắm tiết kiệm nhất. Hiện nay, các sàn giao dịch thương mại điện tử (như Tiki, Shopee…) và website của các hệ thống nhà sách đều có chương trình ưu đãi đối với các sản phẩm phục vụ năm học mới.

Siết chặt các khoản thu đầu năm học

Mới đây, tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 ở các bậc học, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu tất cả trường học trên địa bàn TPHCM tuyệt đối không được thu các khoản thu ngoài quy định. Nếu gặp khó khăn, muốn thu những nội dung chưa nằm trong quy định, trường học phải kiến nghị lên Sở GD-ĐT để xem xét, đề xuất HĐND TPHCM đưa vào danh mục các khoản thu trong năm học 2025-2026 thì mới được phép thu.

Phụ huynh chọn mua dụng cụ học tập cho con tại Nhà sách Thái Bình, phường Tân Hưng, TPHCM, tối 26-8. Ảnh: Hoàng Hùng

Riêng các nội dung thu hộ, chi hộ, nhà trường phải thông tin đầy đủ, công khai, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh trước khi triển khai trong năm học mới. Đặc biệt, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, trường học không được quy định bắt buộc về đồng phục ba lô, giày dép đối với học sinh, chỉ được quy định những nội dung liên quan nề nếp học tập như quần áo, phù hiệu. Thời gian tới, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp UBND phường, xã rà soát hoạt động thu, chi đầu năm ở các trường học, không để xảy ra các khoản thu không đúng quy định, gây bức xúc trong cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên cả nước chuyển đổi mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có việc đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập. Song song đó, quy định mới về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp THCS và THPT của Bộ GD-ĐT buộc các trường chủ động hơn trong việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TPHCM) thông báo công khai tiêu chí lựa chọn đối tác thực hiện liên kết giảng dạy chương trình nhà trường và cung cấp dịch vụ cho học sinh trong năm học 2025-2026 để mời gọi hồ sơ đăng ký. Đây là cách làm được cơ quan quản lý đánh giá cao, cần tiếp tục nhân rộng trong toàn ngành để minh bạch hóa các hoạt động tổ chức dạy học trong nhà trường, tạo sự yên tâm, tin tưởng của cha mẹ học sinh.

MINH TRANG