Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), chiều 26-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ: Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại nhà riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi thân nhân gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối và tri ân những công lao đóng góp to lớn, cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp cho Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các đồng chí và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

TTXVN