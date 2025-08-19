TPHCM: Làm thêm giờ, đến tận nhà đảng viên để lập hồ sơ đổi thẻ Đảng

Thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của Ban Bí thư về đổi thẻ đảng viên, các địa phương tại TPHCM nhanh chóng triển khai, làm thêm giờ, đến tận nhà đảng viên để lập hồ sơ đổi thẻ, đảm bảo đạt và vượt tiến độ.

Những ngày qua, Ban Xây dựng Đảng phường Tân Sơn Nhất tích cực phối hợp Công an phường Tân Sơn Nhất lập danh sách, bố trí địa điểm để đảng viên ở phường hoàn thành thủ tục đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Công an phường Tân Sơn Nhất thực hiện thủ tục đổi thẻ Đảng tại nhà đảng viên. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại trụ sở Công an phường Tân Sơn Nhất (số 47 đường Tự Cường), các trang thiết bị, máy móc được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra nhanh chóng.

Công an phường cũng lập các tổ công tác đến tận nhà, mở điểm đổi thẻ lưu động tại chốt khu phố để hỗ trợ những đảng viên lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc không tiện đi lại. Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ từ khâu thu nhận thông tin, chụp ảnh, xác thực dữ liệu, đảm bảo quá trình nhanh gọn, chính xác.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1940, ngụ đường Thăng Long), đảng viên 61 năm tuổi Đảng, cho biết, chân bà bị đau đã nhiều năm, chỉ quanh quẩn ở trong nhà nên được công an phường đến tận nhà thực hiện thủ tục đổi thẻ đảng viên. "Hoạt động này vừa thuận tiện cho đảng viên lớn tuổi như tôi, vừa thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Đảng, vì nhân dân”, bà Thu Hà bày tỏ.

Đến nay, phường Tân Sơn Nhất đã đổi thẻ cho 2.177/2.482 đảng viên thuộc Đảng bộ phường, trong đó có 44/138 trường hợp được thực hiện lưu động. Trung tá Võ Thanh Phú, cán bộ Công an phường Tân Sơn Nhất, cho biết, Công an phường huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức làm việc 3 ca/ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nhằm sớm hoàn thành thủ tục đổi thẻ đúng quy định.

Tại phường Thủ Đức - nơi có hơn 3.000 đảng viên của 103 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc cũng đang gấp rút đổi thẻ Đảng, với mục tiêu đến ngày 20-8 sẽ cơ bản hoàn thành việc cấp đổi thẻ Đảng cho đảng viên.

Công an phường Thủ Đức thực hiện thủ tục đổi thẻ Đảng cho đảng viên trên địa bàn. Ảnh: THU HƯỜNG

Hơn 11 giờ ngày 18-8, tại trụ sở Công an phường Thủ Đức (số 371 đường Đoàn Kết), vẫn đông đảng viên tới làm thủ tục đổi thẻ Đảng. Ông Đặng Hải Nam, sinh hoạt tại Chi bộ Công ty CP Dược Nature Việt Nam cho hay, việc tiếp nhận, làm thủ tục đổi thẻ diễn ra nhanh chóng. Có mặt lúc 10 giờ 30 phút sáng 18-8 và chỉ 15 phút sau, ông đã hoàn tất khâu chụp hình, đối chiếu thông tin và ra về.

Cũng như các đảng viên khác, ông Hải Nam cho rằng việc đổi thẻ Đảng gắn chíp là phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Trung tá Huỳnh Thị Cẩm, Phó trưởng Công an phường Thủ Đức cho biết, ngay khi có chủ trương về đổi thẻ Đảng viên theo Chỉ thị 51-CT/TW của Ban Bí thư, Công an phường có kế hoạch phối hợp Đảng ủy phường triển khai thực hiện ngay.

Từ ngày 8-8, Công an phường dành riêng 1 phòng làm việc, cử 4 cán bộ cùng 1 cán bộ của Đảng uỷ phường hỗ trợ tiếp nhận, hoàn tất thủ tục đổi thẻ Đảng. Ngoài làm thêm đến 19 giờ mỗi ngày, Công an phường còn làm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để đảm bảo tiến độ. Đến nay, phường đã hoàn thành thủ tục cho 2.425 đảng viên, đảm bảo tiến độ đến ngày 20-8 hoàn thành cơ bản.

Ông Đặng Hải Nam rà lại thông tin cá nhân. Ảnh: THU HƯỜNG

Qua rà soát, Đảng bộ phường có 38 đảng viên không đủ sức khoẻ đến trực tiếp để làm thủ tục. Do đó, sau ngày 20-8, Công an phường sẽ lập 2 tổ công tác tới tận nhà các trường hợp này để hoàn tất thủ tục.

Trong khi đó, Đảng bộ phường Minh Phụng vừa hoàn thành 100% công tác lập hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên. Để đạt được tiến độ này, phường bố trí 4 điểm cập nhật tương ứng với 4 tổ tại chỗ, 2 tổ lưu động làm việc từ 7 giờ 30 đến 21 giờ hằng ngày.

Công an phường Thủ Đức thực hiện thủ tục đổi thẻ Đảng cho đảng viên trên địa bàn. Ảnh: THU HƯỜNG

Ngoài ra, phường cũng ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ việc đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tính từ ngày 12-8 đến ngày 21 giờ ngày 14-8, phường ghi nhận có 1.292 đảng viên đủ điều kiện đến cập nhật thẻ đảng viên mới. Trong đó, có cập nhật cho 135 đảng viên trong tổ chức Đảng có trụ sở đóng tại địa bàn phường nhưng không trực thuộc Đảng bộ phường.

Việc đổi thẻ đảng viên được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) và hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ban Bí thư yêu cầu việc đổi thẻ đảng viên hoàn thành trước ngày 2-9.

CẨM TUYẾT - THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG