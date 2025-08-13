TPHCM lấy ý kiến các cơ quan báo chí cho dự thảo Báo cáo chính trị

Tại hội nghị, các nhà báo đã đóng góp nhiều ý kiến về các vấn đề then chốt, từ phát triển văn hóa, quy hoạch đô thị, khoa học công nghệ đến chiến lược báo chí truyền thông, nhằm hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM.

Chiều 13-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo, người làm báo tiêu biểu các cơ quan báo chí Thành phố và cơ quan đại diện báo chí Trung ương tại TPHCM góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị

Hội nghị do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn như: phát triển văn hóa xứng tầm một siêu đô thị; xây dựng TPHCM thành trung tâm báo chí truyền thông năng động; kết hợp công nghiệp văn hóa với phát triển kinh tế; phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội và hội nghề nghiệp; tăng cường đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở; bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt về nhà ở, việc làm và đào tạo nghề.

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về quy hoạch, hạ tầng, liên kết vùng, tận dụng không gian phát triển mới sau khi mở rộng địa giới; mạnh dạn đề ra các chương trình đột phá với mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm cụ thể. Một số ý kiến nhấn mạnh cần tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời xây dựng chiến lược truyền thông, quảng bá hình ảnh TPHCM ra quốc tế nhằm thu hút đầu tư, khách du lịch và khẳng định vị thế đô thị đặc biệt, động lực phát triển của cả nước.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị đã được tinh gọn đáng kể, đây là nỗ lực quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, hướng tới văn kiện ngắn gọn, trọng tâm và dễ hiểu để nhân dân nắm bắt.

Tuy vậy, đồng chí nhận xét nội dung liên quan đến báo chí truyền thông trong dự thảo còn ít, chưa tương xứng với vị thế của TPHCM - trung tâm báo chí lớn nhất cả nước. Theo đồng chí, văn kiện cần bổ sung chiến lược phát triển báo chí truyền thông trong 5 năm tới, với định hướng, giải pháp và tiến độ rõ ràng, tận dụng cơ hội đột phá khi các cơ quan báo chí đã được sắp xếp, hợp nhất, tạo thuận lợi cho đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng.

Đồng chí đề nghị Tiểu ban Văn kiện tiếp thu sâu các ý kiến liên quan đến báo chí, từ phát thanh, truyền hình đến những loại hình mới; đồng thời ghi nhận sự tham gia tích cực của lãnh đạo các cơ quan báo chí, đây là nguồn thông tin quý cho việc bổ sung và nâng cao chất lượng văn kiện.

CẨM NƯƠNG