TPHCM ngưng nhận hồ sơ lĩnh vực hóa chất

Sở Công thương TPHCM vừa có công văn gửi các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hóa chất trên địa bàn, thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này.

Phun hóa chất diệt muỗi. Ảnh minh họa

Theo Sở Công thương TPHCM, nguyên nhân là đến nay các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất 2025 quy định chi tiết về danh mục hóa chất, biểu mẫu, trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận vẫn chưa được ban hành.

Do đó, cơ quan quản lý chưa có đủ cơ sở pháp lý cũng như hướng dẫn cụ thể để thẩm định, giải quyết hồ sơ theo quy định mới.

Trước đó, ngày 5-1, Sở Công thương TPHCM có công văn báo cáo Cục Hóa chất (Bộ Công thương) về những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Luật Hóa chất 2025, đồng thời kiến nghị sớm ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Trong thời gian chờ hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền, Sở Công thương TPHCM cho biết tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép, giấy chứng nhận đối với lĩnh vực hóa chất để đảm bảo việc áp dụng pháp luật thống nhất, đúng quy định.

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn, các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 48 Luật Hóa chất 2025. Cụ thể, những trường hợp đã được cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất trước ngày 1-1-2026 được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn ghi trong giấy phép. Các giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất đã cấp trước thời điểm luật có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31-12-2027.

Đối với hóa chất thuộc danh mục sản xuất, kinh doanh có điều kiện theo quy định mới nhưng chưa được quy định trong Luật Hóa chất cũ, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Luật Hóa chất 2025 trước ngày 31-12-2026.

Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, thay thế Luật Hóa chất số 06/2007/QH12, đặt ra yêu cầu sớm hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn để bảo đảm tính thông suốt trong quản lý và hoạt động của ngành hóa chất.

THI HỒNG