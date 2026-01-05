Bảo đảm cung ứng các dịch vụ thiết yếu phục vụ tốt nhất cho người dân

Ngày 5-1, UBND xã Nghĩa Thành, UBND phường Tân Định (TPHCM) công bố các quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Trạm Y tế tại địa phương.

Xã Nghĩa Thành công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Nghĩa Thành

Theo đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế xã Nghĩa Thành là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND xã. UBND xã cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Anh, Trưởng khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức (Sở Y tế TPHCM), giữ chức Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Nghĩa Thành.

Các đại biểu tham dự hội nghị

* Cùng ngày, UBND phường Tân Định công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường.

Lãnh đạo phường Tân Định trao các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý Trạm Y tế phường

Trạm Y tế phường Tân Định có chức năng cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh; quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội; dân số; an toàn thực phẩm; dược; thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc chính của Trạm Y tế phường Tân Định đặt tại số 2 đường Đặng Tất. Điểm Trạm Y tế đặt tại số 72 đường Đinh Tiên Hoàng và số 64 đường Trần Quang Khải (phường Tân Định)

UBND phường Tân Định cũng quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định thuộc UBND phường. Trong đó sáp nhập nguyên trạng Ban Quản lý chợ phường Tân Định và chuyển giao các thiết chế văn hóa trên địa bàn phường về Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường.

Cán bộ, công chức, người lao động Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định nhận quyết định tại buổi lễ

Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trên địa bàn phường Tân Định theo quy định gồm: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, đô thị, công thương… và các dịch vụ khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định có trụ sở tại số 49 - 51 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định)

TRÚC GIANG - MẠNH THẮNG