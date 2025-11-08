Xã hội

TPHCM: Nhiều tuyến đường tại trung tâm ngập sâu sau mưa lớn

Chiều tối 8-11, cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TPHCM ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân.

Đường Calmette bị ngập sâu. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ghi nhận tại các tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette, Yersin, Nguyễn Thái Học, Phan Văn Trường… nước mưa kết hợp thủy triều khiến mực nước dâng cao, có nơi ngập sâu đến nửa bánh xe, người dân phải dắt bộ hoặc nhờ hỗ trợ đẩy xe qua các đoạn ngập.

Nước ngập không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ kinh doanh buôn bán. Chị Nguyễn Thị Minh Trang, nhân viên quán ăn trên đường Calmette, cho biết: “Nước ngập sâu khiến khách hàng không thể đến, buôn bán bị đình trệ”.

Đường ngập, quán ăn vắng khách. Ảnh: ĐÌNH DƯ
Cảnh ngập một số tuyến đường trung tâm TPHCM tối 8-11. Clip: ĐÌNH DƯ
Người dân mong muốn sớm hết cảnh nước ngập mỗi khi trời mưa. Ảnh: ĐÌNH DƯ
