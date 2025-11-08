TPHCM: Mưa lớn chiều 8-11, gây khó khăn cho người đi đường

Chiều 8-11, TPHCM xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài 1 giờ đồng hồ, khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ gây không ít khó khăn cho người tham gia giao thông.

Từ khoảng 17 giờ, mưa lớn đổ xuống trên diện rộng, nhất là khu vực trung tâm thành phố. Giao thông trở nên hỗn loạn khi dòng người hối hả tìm đường về trong mưa, nhiều đoạn đường trơn trượt, xe cộ di chuyển chậm.

Các phương tiện di chuyển vất vả dưới cơn mưa chiều 8-11. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Các phương tiện lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bạn Huỳnh Thùy Linh, sinh viên một trường đại học ở TPHCM, cho biết sau giờ học trời mưa lớn, do lo ngại mất an toàn, Linh đã chọn đi xe buýt thay vì chạy xe máy. Anh Đặng Vĩnh Khâm, shipper tại phường Chợ Quán, cho biết sợ nguy hiểm vì đường trơn, nhiều shipper phải dừng lại trú mưa để đảm bảo an toàn, chấp nhận việc giao hàng chậm trễ.

Mưa xuống, đường trơn trượt, đi lại mất an toàn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phát tin cảnh báo trong ngày 8-11, khu vực TPHCM và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Những cơn mưa lớn xuất hiện thường xuyên trong thời gian gần đây khiến giao thông TPHCM thêm áp lực. Người dân được khuyến cáo nên chủ động mang áo mưa, di chuyển sớm và hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn.

Cơn mưa xối xả xảy ra chiều 8-11. Clip: ĐÌNH DƯ

ĐÌNH DƯ