Đổi cách làm để phục vụ người dân tốt hơn

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, TPHCM đang khẩn trương thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026). Đặc biệt, không khí tự hào ấy đang được chuyển hóa thành hành động, với sự thay đổi cách làm để bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Điều đó cũng là yêu cầu xuất phát từ thực tiễn phát triển, khi quy mô dân số và không gian đô thị của TPHCM được mở rộng. Riêng năm 2026, với mục tiêu hướng đến tăng trưởng hai con số, đòi hỏi bộ máy chính quyền phải vận hành quyết liệt và hiệu quả hơn. Từ đó yêu cầu thay đổi cách làm, gắn liền với năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần dám chịu trách nhiệm càng trở nên vô cùng cấp bách.

Khi phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM vào đầu tháng 4-2026, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang định hướng: “Chúng ta hãy nghĩ đến người dân, nghĩ cách làm khác hơn để người dân có được điều kiện sống tốt hơn”. Thông điệp ấy cũng xác lập thước đo về hiệu quả của công tác quản trị đô thị. Trong thực tế, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ tháng 7-2025) đã tạo ra một cấu trúc bộ máy tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian. Nhưng điều quan trọng không kém là cải cách tư duy, chuyển từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo. Sự chuyển dịch này đang dần hiện rõ. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 30-4 năm nay, thành phố đồng loạt động thổ, khởi công nhiều dự án trọng điểm như tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính TPHCM; cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM… Với tổng vốn đầu tư của mỗi dự án lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, điểm nhấn đáng chú ý là cách thành phố đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách theo quy định để huy động nguồn vốn xã hội, khơi thông nguồn lực đất đai và thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới. Song song đó, các dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và giải quyết ùn tắc giao thông… cũng được thực hiện, với tinh thần lấy hiệu quả làm thước đo.

Cùng với đó, trong định hướng phát triển dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số được xác định là động lực tăng trưởng, phấn đấu đóng góp ít nhất 30% vào GRDP thành phố trong năm 2026. Ngoài ra, việc ứng dụng nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính được thành phố đẩy mạnh, không chỉ nhằm tăng tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn là công cụ để nâng cao trách nhiệm công vụ. Ở đây, “đổi cách làm” được thể hiện ở việc thay vì đánh giá trên giấy tờ, thì mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được xem là tiêu chí quyết định. Khi người dân được phục vụ tốt hơn, niềm tin được củng cố thì đó chính là nền tảng bền vững cho mọi sự phát triển.

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới dấu mốc 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dịp để tiếp nối tinh thần làm nên chiến thắng lịch sử vào hành động thực tiễn hôm nay. “Đổi cách làm” chính là nguồn động lực nội sinh để TPHCM bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Khi mỗi quyết sách đều kết tinh từ hơi thở đời sống, khi bộ máy chính quyền vận hành vì người dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được khơi dậy mạnh mẽ, viết tiếp những chương sử hào hùng của Thành phố Anh hùng trong kỷ nguyên phát triển mới.

KIỀU PHONG