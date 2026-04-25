Cán bộ phải đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Từ thực tiễn tạo đồng thuận ở cơ sở, để chính trị, tư tưởng thực sự “đi trước, dẫn đường” cần đội ngũ cán bộ đủ tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Báo SGGP có cuộc trao đổi cùng đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM xoay quanh giải pháp đào tạo nguồn lực then chốt này.

Đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Đào tạo gắn vị trí việc làm

Phóng viên: Thưa đồng chí, với 680 khóa đào tạo dự kiến triển khai, TPHCM sẽ ưu tiên bồi dưỡng những kỹ năng, kiến thức gì để cán bộ có thể xử lý ngay các yêu cầu thực tiễn tại đơn vị?

Đồng chí PHẠM THÀNH KIÊN: Trước hết phải khẳng định, các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2026 là bước triển khai rất quan trọng của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM nhằm cụ thể hóa Chương trình số 11-CTr/TU về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Trong bối cảnh TPHCM cùng cả nước thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ là phải thích ứng nhanh, làm việc chuyên nghiệp hơn, xử lý công việc trên môi trường số và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Vì vậy, nội dung đào tạo, bồi dưỡng năm nay tập trung rất rõ vào các nhóm năng lực thiết yếu như: hoạch định chiến lược chính sách quản lý đô thị; lãnh đạo của Đảng trong quản trị đô thị hiện đại; quản trị cộng đồng ở các “siêu đô thị; kỹ năng lãnh đạo, điều hành và ra quyết định trong quản lý địa phương; mô hình hợp tác công - tư và vai trò tổ chức xã hội trong cung ứng phúc lợi đô thị. Điểm nhấn là toàn bộ chương trình được thiết kế theo vị trí việc làm, theo từng chức danh cụ thể, tránh dàn trải. Mỗi khối, từ khối Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đến đơn vị sự nghiệp và cơ sở, đều có nội dung đào tạo phù hợp.

Nói cách khác, thành phố ưu tiên đào tạo những gì để cán bộ học xong có thể xử lý việc ngay, giải quyết hồ sơ nhanh hơn, tham mưu chuẩn hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thực tế lâu nay có tình trạng đào tạo chưa sát nhu cầu, nội dung còn dàn trải. Thành phố làm gì để xác định đúng, trúng nhu cầu đào tạo ngay từ đầu?

Tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM là chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang đào tạo theo nhu cầu công vụ và chuẩn năng lực cán bộ.

Ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tham mưu rà soát rất kỹ nhu cầu từ từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị; bám sát yêu cầu sau sắp xếp bộ máy, phân cấp phân quyền và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực. Trong Chương trình số 11-CTr/TU, từng nhóm lớp đã được chia rất cụ thể: từ lý luận chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quản lý, cho đến các lớp chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực, vị trí việc làm: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp kỹ thuật cao, vật liệu mới… Cách làm này bảo đảm mỗi lớp học đều xuất phát từ “đơn đặt hàng” của thực tiễn.

Với áp lực công việc rất lớn hiện nay, thành phố sẽ tổ chức đào tạo ra sao để không gián đoạn công việc nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, thưa đồng chí?

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, thành phố xác định tổ chức đào tạo theo hướng linh hoạt, thực chất và không làm gián đoạn nhiệm vụ chuyên môn. Trước hết, sẽ đa dạng hóa hình thức đào tạo, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, tăng cường các lớp học ngoài giờ hành chính hoặc theo chuyên đề ngắn, giúp cán bộ có thể tham gia mà vẫn bảo đảm tiến độ công việc.

Thứ hai, thiết kế chương trình theo hướng tinh gọn, sát thực tiễn, tập trung vào những kỹ năng, kiến thức cốt lõi gắn với vị trí việc làm.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, xây dựng học liệu điện tử, lớp học trực tuyến, cho phép học viên chủ động thời gian, học mọi lúc, mọi nơi.

Thứ tư, gắn đào tạo với thực tiễn công tác, thông qua các tình huống, đề án, sản phẩm cụ thể, vừa học vừa làm, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp thu và áp dụng.

Cuối cùng, thành phố sẽ phân bổ kế hoạch đào tạo hợp lý theo từng giai đoạn, từng nhóm đối tượng, bảo đảm không tập trung quá nhiều cùng lúc, từ đó vừa duy trì hoạt động ổn định vừa nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Người dân phường Bàn Cờ phấn khởi khi thủ tục được giải quyết nhanh gọn (ẢNH: PHƯƠNG UYÊN)

Đo hiệu quả bằng chất lượng phục vụ nhân dân

Theo tinh thần “để công tác chính trị, tư tưởng thực sự đi trước, mở đường”, công tác đào tạo sẽ được đổi mới như thế nào để vừa nâng kỹ năng cho cán bộ, vừa củng cố bản lĩnh chính trị, tư duy phục vụ nhân dân?

Trước hết, nội dung đào tạo phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận chính trị với các kỹ năng công tác thực tế, giúp cán bộ không chỉ nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng mà còn biết vận dụng vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Phương pháp đào tạo cần được đổi mới theo hướng phát huy tính chủ động của học viên, tăng cường thảo luận, xử lý tình huống, trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn để rèn luyện tư duy và năng lực giải quyết vấn đề. Công tác đào tạo sẽ chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, qua đó hình thành đội ngũ cán bộ có lập trường vững vàng, có khát vọng cống hiến và ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời cần tăng cường gắn đào tạo với thực tiễn cơ sở, tạo điều kiện cho học viên trải nghiệm, khảo sát và tham gia các hoạt động thực tế để nâng cao kỹ năng vận động quần chúng, tổ chức phong trào. Qua đó, công tác đào tạo không chỉ nâng cao năng lực cho cán bộ mà còn góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng tư duy gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, hết lòng phục vụ lợi ích nhân dân.

Thành phố có cơ chế nào để đo lường hiệu quả sau đào tạo, nhằm bảo đảm mỗi khóa học thực sự tạo chuyển biến rõ nét?

Điểm cốt lõi là đo hiệu quả bằng kết quả công việc, không dừng ở đánh giá trong lớp học. Cụ thể, mỗi cán bộ sau khi học xong phải được theo dõi việc vận dụng vào công việc, như hồ sơ xử lý có nhanh hơn không; tham mưu có sâu sát hơn không; công việc có giảm tồn đọng không; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp có cải thiện không, hiệu quả thực thi công việc có được nâng lên không. Điều này thể hiện qua các chỉ số cải cách hành chính; các chỉ số KPI, đánh giá cán bộ hàng quý, hàng năm. Mục tiêu của thành phố là phải tạo ra chuyển biến thấy được trong công việc hàng ngày, tập trung đào tạo những kỹ năng gắn với công việc thực tế, gắn với yêu cầu gần dân, sát dân và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công tác đào tạo.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng năm 2026 tập trung vào các nhóm năng lực thiết yếu: > Năng lực lãnh đạo, quản lý > Kỹ năng tham mưu và tổ chức thực hiện > Kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng AI, quản trị dữ liệu > Kỹ năng tiếp dân, xử lý tình huống, phối hợp liên thông > Cập nhật kiến thức về xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước và pháp luật chuyên ngành

THU HƯỜNG thực hiện