Không để lịch sử bị bóp méo

Lợi dụng không gian mạng và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), các thế lực chống phá đang gia tăng xuyên tạc ý nghĩa Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi lịch sử bị “bóp méo” bằng AI, hình ảnh giả, video giả và dữ liệu giả, yêu cầu đặt ra càng rõ hơn bao giờ hết, đó là phải giữ vững sự thật lịch sử, giữ vững chân lý của độc lập, tự do, thống nhất và đại đoàn kết dân tộc.

Chống phá có chủ đích

Cứ đến dịp 30-4, những luận điệu xuyên tạc lại được tung ra theo một kịch bản cũ, chỉ khác ở chỗ thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Họ gọi ngày toàn thắng là “ngày chia rẽ”; bóp méo bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất nước nhà dưới vỏ bọc danh nghĩa “hòa giải” để xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa. Nguy hiểm hơn, họ tận dụng AI, công nghệ cắt ghép, âm thanh giả, hình ảnh giả, video giả để tạo ra thứ cảm giác thật - giả lẫn lộn, rồi phát tán với dụng ý làm mờ sự thật, gây nhiễu loạn nhận thức, khoét sâu vào lịch sử nhằm công kích hiện tại. Đó không còn là sự xuyên tạc đơn lẻ, mà là một kiểu chống phá có chủ đích đối với tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Ngày 30-4-1975 là ngày chấm dứt chiến tranh, non sông về một mối, mở ra thời kỳ cả dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất và cùng đi lên. Đó là thắng lợi của chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, là kết tinh của khát vọng hòa bình, của ý chí không chấp nhận một đất nước bị chia đôi, càng không cam chịu làm nô lệ, không lùi bước trước bất kỳ thế lực áp đặt nào. Do vậy, luận điệu coi 30-4 là “ngày chia rẽ” thực chất là một sự đánh tráo bản chất hết sức thâm độc. Nếu không có Đại thắng mùa Xuân năm 1975, sẽ không có một Việt Nam thống nhất để hàn gắn, để kiến thiết, để đổi mới và phát triển. Gọi ngày kết thúc chia cắt là “ngày chia rẽ” không chỉ sai sự thật. Đó còn là sự xúc phạm đối với xương máu của hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.

Người dân và đoàn viên thanh niên tham quan đường cờ Tổ quốc dịp 30-4

Cũng cần nói rõ rằng hòa hợp dân tộc chân chính không bao giờ được xây dựng trên sự phủ nhận lịch sử. Khép lại quá khứ để hướng tới tương lai không có nghĩa là cho phép bóp méo quá khứ. Mở rộng vòng tay đoàn kết không đồng nghĩa với im lặng trước xuyên tạc. Càng trân trọng hòa hợp, càng phải bảo vệ sự thật. Càng muốn củng cố đại đoàn kết, càng không thể để những luận điệu sai trái phá vỡ nền tảng tinh thần chung của dân tộc. Chính vì thế, đấu tranh bảo vệ ý nghĩa của ngày 30-4 không nhằm khơi lại hận thù, mà nhằm giữ gìn lẽ phải lịch sử, giữ gìn đạo lý dân tộc và giữ gìn nền tảng tinh thần để đất nước đi tới tương lai.

Câu trả lời đanh thép

Thực tiễn nửa thế kỷ qua là câu trả lời đanh thép nhất đối với mọi lời bóp méo. Lịch sử phát triển của Việt Nam sau thống nhất chính là bằng chứng sống động nhất cho ý nghĩa lớn lao của ngày toàn thắng.

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua đưa ra những con số rất có sức thuyết phục. Giai đoạn 2016-2025, tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 6,2% mỗi năm. Đến năm 2025, GDP đạt trên 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 5.000USD. Riêng năm 2024, quy mô GDP theo giá hiện hành ước đạt 476,3 tỷ USD, đưa Việt Nam đứng thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN. Chỉ số phát triển con người đạt 0,766, tuổi thọ trung bình đạt 74,5 tuổi. Những thành tựu ấy được xây dựng trên nền tảng hòa bình, độc lập, thống nhất, ổn định chính trị và đoàn kết dân tộc mà ra.

Từ đó càng thấy rõ hơn mục tiêu sâu xa của những luận điệu chống phá hiện nay. Họ không chỉ xuyên tạc một ngày lễ lớn, mà còn nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn, kích động tâm lý hoài nghi chế độ và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày trước, họ dùng truyền đơn, tài liệu phản động, phát thanh từ bên ngoài. Giờ đây, họ dùng thuật toán mạng xã hội, AI, các công cụ tạo giả để ngụy trang cho dã tâm cũ. Công cụ đã khác, nhưng mục tiêu chống phá không hề thay đổi. Vì thế, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng hôm nay phải đồng thời đấu tranh bảo vệ sự thật lịch sử và đấu tranh chống thao túng nhận thức bằng công nghệ.

Trong cuộc đấu tranh ấy, báo chí cách mạng phải giữ vai trò mũi nhọn; thanh niên, sinh viên là lực lượng xung kích đi đầu. Không né tránh, không phản bác hời hợt, càng không thể để không gian mạng bị lấp đầy bởi tiếng nói xuyên tạc, còn tiếng nói bảo vệ lịch sử lại chậm chạp, mờ nhạt. Phải dùng sự thật để bác bỏ dối trá. Phải dùng thành tựu phát triển của đất nước để trả lời những luận điệu bôi đen. Khi người trẻ hiểu đúng cái giá của hòa bình, hiểu đúng giá trị của độc lập và thấm sâu ý nghĩa của thống nhất, những sản phẩm ngụy tạo dù tinh vi đến đâu cũng khó có thể lay chuyển được niềm tin.

Ngày 30-4 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son bất diệt. Đó là ngày chiến tranh lùi lại phía sau để hòa bình bước tới, là ngày đất nước khép lại một thời kỳ chia cắt để mở ra hành trình dựng xây, là chân lý của độc lập, tự do và thống nhất được khẳng định bằng thắng lợi rực rỡ của cả một dân tộc mà không một âm mưu nào có thể xóa nhòa, phủ nhận chân lý ấy.

ThS NGUYỄN TUẤN ANH