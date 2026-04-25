Sức lan tỏa từ những phong trào thi đua yêu nước

Từ những hành lang chung cư được “đánh thức” bằng sắc xanh, đến các công viên hình thành trên quỹ đất trống và những cải tiến trong cung cấp dịch vụ công, các phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM đang đi vào chiều sâu, hướng đến nâng cao đời sống người dân.

Thi đua từ những việc thường ngày

Ngày cuối tháng 4, giữa dãy hành lang tầng 2, chung cư 277 Hậu Giang (phường Bình Tây, TPHCM), bà Trần Lệ Thúy cẩn thận treo lá cờ Tổ quốc trước ban công rồi đặt thêm vài chậu cây xanh, khóm hoa rực rỡ trước lối đi.

Lối đi chung của chung cư càng trở nên sạch đẹp sau đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, cải tạo không gian sống tại chung cư. Người quét dọn hành lang, người thu gom rác, người bóc xóa quảng cáo rao vặt, người tưới cây… Không gian vốn quen thuộc của một khu chung cư cũ được điểm thêm màu xanh của lá, màu sắc của hoa. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cư dân. Bà con cùng nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh chung, chăm sóc cây xanh, bảo quản tốt các giá treo cờ, lá cờ Tổ quốc.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM, kiểm tra vòi nước uống đặt tại công viên (ẢNH: THU HƯỜNG)

Vận động người dân dọn vệ sinh, cải tạo môi trường sống là một trong những giải pháp của mô hình “Chung cư xanh - sáng từ lối đi - đẹp từ ý thức”, nhằm hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động; gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và nhiệm vụ xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn. Ông Đỗ Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Tây, cho biết, nâng cao chất lượng không gian sống gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Mô hình được triển khai tại chung cư 277 Hậu Giang là cách địa phương cụ thể hóa sinh động các phong trào thi đua, các mô hình sáng tạo từ cơ sở, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Cùng mục tiêu hướng đến cộng đồng, phường Tăng Nhơn Phú vừa đưa vào sử dụng công viên rộng 1.400m2. Từ một khu đất trống, nơi đây đã hình thành không gian xanh phục vụ cộng đồng với hệ thống cây xanh, đường đi bộ, khu tập thể dục ngoài trời, hệ thống chiếu sáng và trụ nước uống tại vòi miễn phí. Người lớn tuổi thong thả tập thể dục, trẻ nhỏ vui chơi tạo nên nhịp sống mới giữa khu dân cư đông đúc. Dạo bộ trong công viên, bà Nguyễn Thị Tường Vy cho biết, công viên không chỉ giúp người dân có thêm không gian thư giãn, rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết cộng đồng. “Có chỗ đi bộ, tập thể dục sạch sẽ và thoáng mát như vậy, ai cũng vui. Người dân chúng tôi cũng sẽ cùng nhau giữ gìn để công viên luôn xanh - sạch - đẹp”, bà Vy chia sẻ.

Theo bà Cao Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, công viên vừa đưa vào khai thác là kết quả từ sự chung tay của chính quyền, người dân và doanh nghiệp, thể hiện tinh thần thi đua xây dựng đô thị văn minh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Năm 2026, phường tiếp tục phát động phong trào cải tạo các khu đất chưa khai thác hiệu quả thành công viên; đồng thời nghiên cứu chuyển đổi một số công trình thể dục thể thao đang vận hành theo mô hình thương mại sang mô hình “mở” nhằm phục vụ rộng rãi người dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Một số chỉ tiêu chính trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2026 của TPHCM > Tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10% > GRDP/người đạt 9.800 USD/người > Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% trong GRDP > Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% > Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt khoảng 60% > Tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP > Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng trong tốp 10 cả nước > Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp hạng trong tốp 5 cả nước Nguồn: UBND TPHCM. Tổng hợp: ĐÔNG SƠN

Nâng chất lượng phục vụ

Tại phường Thới An, các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ với mục tiêu tập trung giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Phường triển khai nhiều hoạt động chăm sóc người có công với cách mạng và người hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Trong đó, trợ cấp hàng tháng cho người có công, người hưởng chính sách bảo trợ xã hội với số tiền hơn 6,9 tỷ đồng; thăm, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh nặng, trao học bổng và quà học tập đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Cán bộ và nhân dân phường Bình Tây tổng vệ sinh môi trường, cải tạo không gian sống tại chung cư 277 Hậu Giang (ẢNH: THU HOÀI)

Phường cũng ra mắt 57 tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng y tế, giáo dục, an sinh xã hội trên môi trường số. Các mô hình, giải pháp cải cách hành chính được triển khai hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 100%, phường Thới An được xếp hạng xuất sắc trên bản đồ thể chế TPHCM.

Chung mục tiêu nâng chất lượng phục vụ, Bệnh viện Bình Dân đưa vào sử dụng tòa nhà trung tâm với trang thiết bị hiện đại, giúp giải quyết bài toán quá tải, người bệnh được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Ông Nguyễn Văn Hậu (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đến Bệnh viện Bình Dân tái khám sau khi phẫu thuật đã bất ngờ khi thấy khu khám bệnh hiện đại. Đội ngũ nhân viên y tế hướng dẫn nhiệt tình, khám bệnh chu đáo cũng khiến ông rất hài lòng.

PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết, các phong trào thi đua nâng cao chất lượng chuyên môn, khám chữa bệnh, phát triển kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu, cải tiến quy trình phục vụ người bệnh luôn được bệnh viện chú trọng. Nhiều đề tài, công trình nghiên cứu ra đời, mang lại lợi ích lớn trong điều trị. Bệnh viện Bình Dân cũng là đơn vị đầu tiên của cả nước triển khai phẫu thuật nội soi bằng robot cho người lớn tại Việt Nam. PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng chia sẻ niềm tự hào khi Bệnh viện Bình Dân là “cái nôi” của ngành ngoại khoa phía Nam. Bệnh viện kiên định xây dựng môi trường học thuật năng động, nơi ươm mầm những thế hệ bác sĩ ngoại khoa toàn diện, vững chuyên môn, giàu y đức, có “bàn tay vàng” và trái tim nhân hậu.

Nhân rộng các sáng kiến từ cơ sở Tại hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025 và phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực quan trọng góp phần hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiều sáng kiến từ cơ sở được nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Trong đó, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; tập trung nguồn lực đầu tư, đặc biệt là từ ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội theo hình thức đối tác công - tư (PPP) vào các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Nhiều mô hình, giải pháp xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, trở thành những “hạt nhân” tiêu biểu có khả năng lan tỏa, nhân rộng. Thành phố đã rà soát cắt giảm, đơn giản hóa 540 thủ tục hành chính. Ngoài ra, thành phố tiếp tục đổi mới và nâng chất các phong trào thi đua, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng quản trị đô thị, hiệu quả đầu tư công; lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả trong việc chăm lo đời sống người dân làm thước đo trong công tác quản lý, điều hành.

NHÓM PV