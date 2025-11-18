TPHCM: Phối hợp hỗ trợ tiểu thương chợ chuyển đổi mô hình thuế

Sở Công thương TPHCM vừa có văn bản gửi Cục Thuế TPHCM, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị quản lý chợ, đề nghị phối hợp hỗ trợ tiểu thương trong thực hiện thủ tục thuế.

Hộ kinh doanh, tiểu thương tại TPHCM được tư vấn, hỗ trợ về chính sách thuế. Ảnh: KHÁNH CHÂU

Theo đó, Cục Thuế TPHCM được đề nghị chỉ đạo 29 chi cục thuế cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương và ban quản lý chợ tổ chức đối thoại với hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ nhằm phổ biến quy định pháp luật, chính sách thuế hiện hành, đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục kê khai thuế.

UBND các xã, phường, thị trấn được đề nghị phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, đo lường mức độ hài lòng của người nộp thuế, triển khai đề án chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, và thúc đẩy sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Ban quản lý các chợ chủ động vận động tiểu thương tham gia khảo sát, sử dụng ứng dụng thuế điện tử, tăng cường phối hợp tuyên truyền pháp luật về thuế và hoạt động kinh doanh thương mại.

Từ đầu tháng 11 đến nay, trong khuôn khổ “60 ngày cao điểm” chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, các chi cục thuế đã triển khai đồng bộ chương trình hỗ trợ đa kênh – trực tiếp, trực tuyến và lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại… theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”, “cầm tay chỉ việc”, đảm bảo giải đáp 100% vướng mắc cho hộ kinh doanh.

MAI HOA