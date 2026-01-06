Ngành tài chính cần tiên phong về đổi mới tư duy và kiến tạo phát triển

Chiều 6-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính do Bộ Tài chính tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của ngành tài chính đối với phát triển kinh tế – xã hội đất nước năm 2025. Thủ tướng khái quát kết quả đạt được của ngành bằng 32 từ: “tham mưu chính xác – bộ máy tinh gọn – thể chế hoàn thiện – thu chi có dư – doanh nghiệp đổi mới – vĩ mô ổn định – nhân dân hạnh phúc – đất nước phát triển”.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành tài chính đã đóng góp lớn cho ngân sách, trong đó thực hiện miễn, giảm thuế với quy mô kỷ lục gần 251.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm nguồn lực 1,08 triệu tỷ đồng cho đầu tư công, tạo nên bước đột phá về hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị, chiều 6-1. Ảnh: BTC

Ngành tài chính cũng góp phần tạo môi trường kinh doanh “thông thoáng về chính sách, công bằng về lợi ích”, củng cố niềm tin của các thành phần kinh tế; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với nhiều dự án tỷ USD trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng xanh. Công tác an sinh xã hội được ưu tiên, cùng với việc tham mưu điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng, trực tiếp giảm gánh nặng chi phí cho người lao động.

Về hạ tầng chiến lược, ngành tài chính góp phần thực hiện “đột phá” khi giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng cho đầu tư công.

Quang cảnh hội nghị, chiều 6-1. Ảnh: BTC

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; phát triển kinh tế tư nhân và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chưa đạt kỳ vọng; áp lực điều hành kinh tế vĩ mô lớn trong bối cảnh biến động quốc tế phức tạp.

Trước yêu cầu mới, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026, ngành tài chính cần triển khai các giải pháp cụ thể với phương châm “khát vọng hùng cường – thể chế tiên phong – điều hành hiệu quả – số hóa đi đầu – thu chi đột phá – tài chính bền vững”. Trong đó, phải nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng đề nghị ngành tài chính tiên phong đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển; bảo đảm tài chính quốc gia có trọng tâm, trọng điểm; đồng hành, hỗ trợ 2,3 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức hoạt động thuận lợi nhất. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và hạ tầng chiến lược, phấn đấu đến ngày 31-1-2026 giải ngân 100% vốn đầu tư công, đưa đầu tư công thực sự trở thành động lực tăng trưởng.

Cùng với đó, ngành tài chính cần tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường quản lý tài chính, tài sản công; phát triển kinh tế tư nhân, kiến tạo hệ sinh thái thuận lợi cho doanh nghiệp lớn mạnh; làm tốt hơn công tác thông tin, truyền thông chính sách để tạo đồng thuận xã hội, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu, đồng hành cùng các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước.

LƯU THỦY