Tăng giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng nước sâu từ ngày 1-2

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung điều 7 Quyết định số 810/QĐ-BGTVT về khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-2-2026, áp dụng đối với các cảng nước sâu Lạch Huyện và khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Theo đó, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh và trung chuyển tại hai khu vực cảng nước sâu này được điều chỉnh tăng khoảng 10% so với mức hiện hành. Cụ thể, giá dịch vụ bốc dỡ container có hàng đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập, tái xuất dao động từ 63-73 USD/container 20 feet; 94-107 USD/container 40 feet và 103-119 USD/container trên 40 feet. Đối với container quá cảnh, trung chuyển có hàng, mức giá tương ứng là 37-44 USD/container 20 feet; 56-64 USD/container 40 feet và 62-72 USD/container trên 40 feet.

Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh khung giá dịch vụ bốc dỡ container từ tàu, sà lan sang bãi cảng và ngược lại, phục vụ vận chuyển qua lại giữa các cảng. Theo đó, giá dịch vụ dao động từ 9-17 USD/container 20 feet và 14-25 USD/container 40 feet có hàng.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, giá dịch vụ bốc dỡ container của Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực, được xem là lợi thế cạnh tranh trong thu hút tàu trọng tải lớn vào các cảng nước sâu. Việc điều chỉnh khung giá lần này nhằm tạo thêm nguồn lực cho các cảng tái đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh, số hóa và hội nhập quốc tế.

MINH ANH