Giá vàng nhẫn 9999 chiều 6-1 lên 158,5 triệu đồng/lượng

Chiều 6-1, giá vàng trong nước tiếp tục tăng, trong đó giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường hiện cao hơn giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng.

Vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh tăng thêm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với buổi sáng. So với chiều hôm qua, giá mua vào tăng tổng cộng 1,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra tăng 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, Công ty SJC cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, nâng tổng mức tăng so với chiều qua lên 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay tiếp tục đi lên. Công ty SJC tăng thêm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, nâng tổng mức tăng so với chiều qua lên 1,1 triệu đồng/lượng, niêm yết 151 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, tổng mức tăng so với chiều qua đạt 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra – mức cao nhất thị trường.

Theo đó, giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường hiện cao hơn giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 6-1 (giờ Việt Nam) tăng lên 4.465,7 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD so với buổi sáng. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 141,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 12,1 – 16,6 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan Giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường lên 158 triệu đồng/lượng

NHUNG NGUYỄN