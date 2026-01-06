Đơn hàng xuất khẩu khởi sắc

Nhịp giao thương sôi động những tháng cuối năm 2025 phát đi tín hiệu tích cực cho bức tranh xuất khẩu năm 2026 của Việt Nam: bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc. Trong đó, các hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục đóng vai trò là “đòn bẩy” mở thị trường và nâng chất tăng trưởng.

Đơn hàng ổn định

Chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2025, ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sinh, cho biết, riêng trong tháng 12-2025, kim ngạch xuất khẩu nông sản của doanh nghiệp đạt khoảng 50 triệu USD - mức cao nhất từ trước đến nay. Lũy kế cả năm, giá trị xuất khẩu của Tập đoàn Phúc Sinh đạt khoảng 460 triệu USD.

Bước sang năm 2026, triển vọng xuất khẩu của doanh nghiệp tiếp tục được đánh giá tích cực khi doanh thu dự kiến tăng khoảng 27% nhờ đơn hàng ổn định. “Hiện trong 120 quốc gia nhập khẩu nông sản của tập đoàn, nhóm hồ tiêu tập trung xuất sang khu vực châu Mỹ, cà phê xuất sang châu Âu, còn Trung Đông ưu tiên các sản phẩm đạt chuẩn Halal... Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tránh phụ thuộc vào một thị trường hay một mặt hàng, đồng thời nâng giá trị trên mỗi đơn hàng”, ông Phan Minh Thông chia sẻ.

Nhiều ngành xuất khẩu chủ lực khác cũng ghi nhận đơn hàng đã quay trở lại và ổn định lâu dài. Theo ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SXTM Tân Quang Minh (Bidrico), ngay từ đầu năm, doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất sang thị trường Nhật Bản gồm các sản phẩm nước ép trái cây, nước yến ngân nhĩ và chanh muối. “Việc đơn hàng được triển khai sớm đã tạo nhịp sản xuất thuận lợi ngay từ đầu năm, cùng với đó là niềm tin của đối tác Nhật Bản đối với các dòng sản phẩm đồ uống chế biến của Bidrico, mở ra kỳ vọng gia tăng đơn hàng trong các tháng tiếp theo”, ông Hiến cho biết.

Trong khi ở ngành gỗ, ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương (BIFA), nhận định, xuất khẩu gỗ Việt Nam đang tiếp tục tăng trưởng vững chắc. Hiện sản phẩm gỗ của Việt Nam đã có mặt tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ nên việc đơn hàng quay lại trong bối cảnh tiêu chuẩn cao cho thấy năng lực thích ứng của doanh nghiệp Việt đang được cải thiện rõ rệt.

Ở góc độ chính sách, các FTA tiếp tục là trụ cột giúp doanh nghiệp mở rộng và đa dạng hóa thị trường, qua đó nâng khả năng chống chịu trước biến động bên ngoài. Đến nay, Việt Nam đã tham gia 20 FTA và đang thực thi 17 hiệp định, với độ phủ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các FTA thế hệ mới không chỉ mang lại ưu đãi thuế quan, mà còn thúc đẩy cải cách thể chế, nâng chuẩn sản xuất và kết nối sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu Ông VŨ BÁ PHÚ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương)

Mở rộng thị trường

Bên cạnh các thị trường truyền thống, dư địa tăng trưởng mới đang mở ra từ những không gian thị trường gắn với FTA và tiêu chuẩn cao. Một trong những điểm sáng được nhắc đến nhiều là thị trường Halal.

Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM, quy mô thị trường Halal toàn cầu hiện ước vượt 2.000 tỷ USD. Nhu cầu sản phẩm cho thị trường Halal cũng khá đa dạng, bên cạnh các quốc gia Hồi giáo thì gia tăng mạnh tại châu Âu và Hoa Kỳ, nơi tiêu chuẩn ngày càng được siết chặt.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực, thực phẩm TPHCM, cũng khẳng định, đơn hàng từ các thị trường Halal đang quay lại theo hướng kiểm soát toàn chuỗi, từ nguyên liệu, chế biến đến logistics. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn cho doanh nghiệp, song cũng mở ra cơ hội xây dựng các chuỗi giá trị mới nếu được tổ chức bài bản.

Thông tin từ hệ thống tham tán và thương vụ Việt Nam tại các thị trường, nhiều tín hiệu xuất khẩu tích cực tiếp tục được ghi nhận. Tại khu vực Bắc Âu - EU, thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch cho biết, các doanh nghiệp xuất khẩu sang khu vực này đang tìm đối tác Việt Nam sản xuất bánh kẹo và thực phẩm chế biến theo hình thức chế biến sâu có thương hiệu riêng, ưu tiên hợp tác dài hạn và tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn thực phẩm của EU.

Còn ở thị trường Hoa Kỳ, nhu cầu nhập khẩu vẫn duy trì ổn định, các đơn hàng mới tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng và công nghiệp nhẹ, đi kèm yêu cầu chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc và hồ sơ xuất xứ.

Theo các chuyên gia kinh tế, bước sang năm 2026, dư địa tăng trưởng tại các thị trường mà Việt Nam đã ký FTA vẫn được đánh giá tích cực, đặc biệt với các nhóm ngành Việt Nam có lợi thế cạnh tranh như nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản, dệt may, giày dép và gỗ. Việc đơn hàng quay lại sớm, cùng xu hướng hợp tác dài hạn và chuẩn hóa yêu cầu đang tạo tâm lý thuận lợi để doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, xuất khẩu ngay từ đầu năm.

Kim ngạch xuất khẩu rau quả trong năm 2025 đạt gần 9 tỷ USD Thông tin từ Bộ NN-MT, kết quả sơ bộ tháng 12, xuất khẩu rau quả đạt gần 800 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng trên 13% so với tháng 11-2025. Lũy kế cả năm 2025, tổng lượng rau quả xuất khẩu đạt khoảng 8,7 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ rau quả chính với kim ngạch hơn 5 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Dù tăng trưởng đến 2 con số nhưng tỷ trọng lại giảm nhẹ 0,85%. Đây là dấu hiệu tích cực vì nhiều thị trường khác đang tăng trưởng mạnh hơn, giúp rau quả Việt Nam giảm phụ thuộc. Đáng chú ý, thị trường Hoa Kỳ đạt hơn 500 triệu USD (đứng thứ 2) và đạt tốc độ tăng trưởng rất cao, tới 56%. Thị trường châu Âu (EU) cũng đạt tốc độ tăng trưởng mạnh, khoảng 50%, kim ngạch ước đạt 400 triệu USD. ĐỨC TRUNG

