Xung lực mới cho tăng trưởng cao hơn

Số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 4 và năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 5-1 cho thấy, dù trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng, trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2025.

Những “gam màu sáng”

Theo Cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4-2025 ước tính tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của quý 4 kể từ năm 2011. Kết quả này cũng duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước trong năm 2025 (GDP quý 1 tăng 7,05%, quý 2 tăng 8,16%, quý 3 tăng 8,25%).

Tính chung cả năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,02% so với năm trước - chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Cùng với tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 có sự tăng lên rõ rệt, ước đạt 125,5 triệu đồng/người/năm (tương đương hơn 5.000USD), tăng 326USD so với năm 2024.

Công ty TNHH CNS Amura Precision, phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM), tham gia chuỗi sản xuất của nhiều thương hiệu lớn (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Một gam màu sáng khác là về thương mại. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 930 tỷ USD, tăng 18% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 475 tỷ USD, tăng 17%; nhập khẩu đạt hơn 455 tỷ USD, tăng hơn 19%; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu hơn 20 tỷ USD.

Kết quả này đã khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở cao và là điểm sáng trong thương mại khu vực và toàn cầu. Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu liên tục 10 năm (từ năm 2016), góp phần quan trọng tạo nguồn ngoại tệ ổn định, giảm áp lực lên tỷ giá và củng cố dự trữ ngoại hối quốc gia.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng là một điểm sáng quan trọng. Những tháng cuối năm 2025, hàng loạt dự án có vốn FDI quy mô lớn được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, như: dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Biên Hòa (Đồng Nai), với tổng vốn 261,1 triệu USD; dự án sản xuất hóa chất Phú Mỹ 3 (TPHCM), với tổng vốn 203,6 triệu USD…

* TS CẤN VĂN LỰC, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ: Nền kinh tế Việt Nam chống chịu dẻo dai trước các thách thức Một trong những kết quả quan trọng nhất của nhiệm kỳ vừa qua thể hiện rõ trong năm 2025, là sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt. Đây là yếu tố được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhất là khi Việt Nam phải đối mặt đồng thời với nhiều cú sốc lớn: hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19, thiên tai bất thường, biến động địa chính trị và những thay đổi khó lường trong chính sách thương mại toàn cầu. Sức chống chịu đó không chỉ thể hiện ở khả năng duy trì tăng trưởng, mà còn ở việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính việc kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, cùng với sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác đã tạo nền tảng quan trọng để nền kinh tế vượt qua giai đoạn nhiều biến động.

Không để hụt đà tăng trưởng

Theo PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, điểm nổi bật nhất của năm 2025 nằm ở sự chuyển biến trong tư duy và cách tiếp cận phát triển. Trước hết là sự thay đổi trong cách nhận diện mô hình tăng trưởng. “Lần đầu tiên, chúng ta khẳng định một cách rõ ràng rằng kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, là trụ cột cốt yếu của mô hình tăng trưởng.

Đây là sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong tư duy phát triển. Đi liền với đó là cách tiếp cận mới về mối quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Thay vì cách nhìn mang tính lệ thuộc, thụ động, chúng ta chuyển sang tư duy đồng kiến tạo phát triển giữa Nhà nước và khu vực doanh nghiệp. Cách tiếp cận này giúp phát huy vai trò chủ động của thị trường, của doanh nghiệp, từ đó mở ra cơ hội để đưa ra những giải pháp phát triển phù hợp và hiệu quả hơn”, PGS-TS Trần Đình Thiên chia sẻ.

Điểm thay đổi quan trọng của năm 2025 còn là cách tạo đà, tạo thế cho phát triển cũng như là cách ứng phó với những tình huống bất thường, tiêu biểu là vấn đề thuế đối ứng. Thuế đối ứng khiến thương mại toàn cầu xáo trộn mạnh, nhưng cách ứng xử của Việt Nam nhìn chung là bình tĩnh, linh hoạt và từng bước giành lại thế chủ động.

Thành tích xuất nhập khẩu đạt được trong năm qua có một phần rất quan trọng từ năng lực ứng phó này, thể hiện rõ bản lĩnh và khả năng điều hành của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, đánh giá, kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2025 là rất tích cực, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đại diện Cục Thống kê, trên đà đó, năm 2026, Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm các cân đối lớn; nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt các dự án trọng điểm quốc gia.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng; thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và thị trường xuất, nhập khẩu gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch, thực hiện có hiệu quả và kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

Hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và tái hoạt động Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được triển khai 8 tháng qua đã để lại những dấu ấn rõ nét, khi số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng mạnh. Bình quân mỗi tháng, hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và 11.300 doanh nghiệp tái hoạt động (tăng trên 46% so với 4 tháng đầu năm). Tính chung năm 2025, ước tính hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và tái hoạt động, tăng trên 30%, với tổng số vốn đăng ký trên 6 triệu tỷ đồng, tăng trên 71% so với năm 2024, qua đó nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 1,1 triệu. Sau 3 đợt khởi công, khánh thành đồng loạt trên cả nước, cả nước có 564 công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân khoảng 3,8 triệu tỷ đồng. Con số đó khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội trong mọi lĩnh vực.

ANH THƯ - LƯU THỦY