Đảm bảo nguồn cung thực phẩm Tết Bính Ngọ 2026

Đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y trả lời câu hỏi của báo chí, chiều 6-1. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại họp báo, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ nay đến trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi trên cả nước dự kiến tăng khoảng 5-10% so với bình quân các tháng trong năm.

Theo ông Phạm Kim Đăng, bình quân các tháng trong năm 2025, sản lượng chăn nuôi và nhu cầu tiêu thụ thịt các loại đạt khoảng 350.000 - 450.000 tấn/tháng, tăng khoảng 1,6% so với năm 2024. Đến thời điểm hiện nay, cả nước đã chuẩn bị khoảng 8,66 triệu tấn thịt các loại, 21,4 tỷ quả trứng gia cầm và 1,3 triệu tấn sữa. “Có thể khẳng định nguồn cung đủ đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026”, ông Phạm Kim Đăng nhấn mạnh.

Đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y cũng cho biết, giá các sản phẩm chăn nuôi trong dịp tết được dự báo ổn định, công tác điều hành, kiểm soát thị trường được triển khai chặt chẽ (dù nhu cầu tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát).

Riêng mặt hàng thịt heo, ông Phạm Kim Đăng cho rằng giá có thể tăng nhưng cơ bản vẫn ổn định, giá thịt heo hơi có thể dao động quanh mức 70.000 đồng/kg. Cung - cầu được cân đối, không xảy ra thiếu hụt thực phẩm trong dịp tết. Công tác tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh và tái đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được thực hiện đồng bộ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trả lời thêm các câu hỏi của báo chí sau cuộc họp báo, chiều 6-1. Ảnh: PHÚC HẬU

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, giá thịt heo ở 3 miền hiện có xu hướng nhích tăng, nhưng không phát sinh vấn đề lớn.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, dù lĩnh vực chăn nuôi không đặt mục tiêu xuất khẩu, song năm nay kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam vẫn đạt khoảng 628 triệu USD; cùng với đó, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi đạt khoảng 1,5 tỷ USD. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,1 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2024. “Đây là kết quả rất ấn tượng”, Thứ trưởng đánh giá.

Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, xuất khẩu thủy sản tiếp tục ghi nhận dấu ấn mới. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 11 tỷ USD và là mức kỷ lục đáng ghi nhận. Năm nay, kim ngạch đạt 11,32 tỷ USD, tăng 12,7% và tiếp tục lập kỷ lục mới. “Đáng chú ý, có những mặt hàng thủy sản như rong, tảo biển và cá rô phi năm 2025 xuất khẩu đạt giá trị tương đương với cá tra”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá đây là tín hiệu tích cực, cho thấy cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu đang từng bước đa dạng hóa.

Thông tin tại cuộc họp báo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do bối cảnh thị trường thế giới nhưng xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận, khi tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước, là mức kim ngạch cao nhất từ trước tới nay, vượt mục tiêu (65 tỷ USD) với sự tăng trưởng của hầu hết các mặt hàng. Nông sản Việt Nam tiếp tục duy trì 10 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, đặc biệt có 3 nhóm hàng đạt trên 8 tỷ USD (sản phẩm gỗ đạt 17,3 tỷ USD - tăng 6,4%, cà phê đạt 8,5 tỷ USD - tăng 52,5%, rau quả đạt 8,6 tỷ USD - tăng 19,8%). Thị trường xuất khẩu tiếp tục được duy trì tại 3 thị trường lớn nhất là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản.

PHÚC VĂN