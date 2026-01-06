Kho bạc Nhà nước đảm bảo lộ trình quyết toán ngân sách Nhà nước

Ngày 6-1, Kho bạc Nhà nước (KBNN, Bộ Tài chính) thông tin, cơ quan này dự kiến hoàn thành báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2024 để gửi Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trước ngày 28-2-2026.

Theo đó, trong năm 2025, KBNN đã chủ động hoàn thành sắp xếp bộ máy theo mô hình 2 cấp, 63 KBNN tỉnh được tổ chức lại thành 20 KBNN khu vực để quản lý các địa bàn và đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã mới sắp xếp.

KBNN đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai đồng bộ công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN năm 2024 bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa. Ảnh: KBNN

KBNN đã thực hiện rà soát, đối chiếu chi tiết số liệu thu, chi NSNN trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); trực tiếp tham gia thẩm định quyết toán năm 2024 của các bộ, cơ quan Trung ương và phối hợp rà soát số liệu quyết toán của các địa phương. Đồng thời, KBNN đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu thuyết minh phục vụ công tác kiểm toán của KTNN.

Để đảm bảo tiến độ, KBNN đã ban hành công văn đề nghị các đơn vị cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán và đôn đốc gửi tài liệu quyết toán theo quy định.

Dự kiến, báo cáo quyết toán NSNN năm 2024 sẽ hoàn thành để gửi KTNN trước ngày 28-2-2026. Sau khi có ý kiến của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 4-2026, báo cáo sẽ được gửi đến các đại biểu Quốc hội chậm nhất 20 ngày trước kỳ họp giữa năm để xem xét, phê chuẩn vào tháng 6-2026.

Để nâng cao độ tin cậy của thông tin tài chính, KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu trên báo cáo tài chính Nhà nước với kết quả tổng kiểm kê tài sản Nhà nước, đặc biệt là tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và tài sản cố định.

KBNN đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát chi tiết các chỉ tiêu biến động lớn so với năm 2023 để cung cấp thông tin tài chính đầy đủ, trung thực để nâng cao chất lượng báo cáo, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

LƯU THỦY