TPHCM quán triệt các quy định mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 13-11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt các quy định của Bộ Chính trị, gồm: Quy định số 367-QĐ/TW về "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Quy định số 377-QĐ/TW về “Phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ".

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, quán triệt các quy định của Bộ Chính trị

Các đại biểu cũng nghe đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt các quy định của Bộ Chính trị, gồm: Quy định số 365-QĐ/TW về “Tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị"; Quy định số 366-QĐ/TW về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị".

Đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt các quy định của Bộ Chính trị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố nắm vững các vấn đề, yêu cầu đặt ra để tổ chức triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí khẳng định, các định hướng lần này có ý nghĩa đặc biệt trong cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác tổ chức cán bộ, phù hợp với tình hình mới của thành phố. Việc nghiên cứu, quán triệt sâu các văn bản này sẽ tạo cơ sở để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên toàn địa bàn.

Thông tin về tiến độ tham mưu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Thường trực Thành ủy đã giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì xây dựng các văn bản cụ thể hóa 4 quy định trên. Đến nay, đã có 2 nội dung được trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến. Ban Tổ chức đang tiếp thu, hoàn thiện để sớm trình Ban Thường vụ ban hành, làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Liên quan đến hướng dẫn tiêu chuẩn các chức danh, đồng chí cho biết Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu, đồng thời Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét, cho ý kiến nhằm bảo đảm sự phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố; xác định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí từng chức danh để tạo thuận lợi cho các địa phương trong tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cấp ủy trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai các quy định mới của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, cùng các văn bản cụ thể hóa của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng tại cơ sở cần nghiên cứu kỹ các văn bản để tham mưu, tổ chức thực hiện đúng quy định.

Đồng chí cũng lưu ý Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương hoàn thiện các văn bản đã nhận được ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy để trình ký ban hành; đồng thời tiếp tục tập trung xây dựng, trình Ban Thường vụ các nội dung còn lại, bảo đảm hoàn tất trong năm 2025, phục vụ tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

THU HƯỜNG