Tây Ninh phê duyệt nhà đầu tư dự án khu đô thị gần 260ha

Ngày 7-1, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương vừa phê duyệt Dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm, với diện tích 259ha, tổng vốn đầu tư khoảng 20.100 tỷ đồng.

Khu đô thị

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB là đơn vị trúng thầu, thời gian triển khai dự án 72 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư, thời hạn hoạt động là 50 năm.

Khu đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm nằm trên địa bàn hai xã Bến Lức và Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, có diện tích hơn 259ha; phía Bắc giáp đường An Thạnh - Tân Bửu và khu công nghiệp An Thạnh; phía Nam giáp sông Bến Lức - Chợ Đệm; phía Đông giáp Vành đai 3 TPHCM; phía Tây giáp đất nông nghiệp và các rạch tự nhiên.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 6-2025, dự kiến cung cấp hơn 9.200 sản phẩm nhà ở gồm 1.362 căn liên kế, 1.544 biệt thự, 4.008 căn hộ cao tầng, 1.461 căn hộ trung tầng và 859 lô tái định cư. Tổng chi phí thực hiện dự án hơn 20.100 tỷ đồng, trong đó khoảng 5.170 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngoài ra, có hơn 20ha đất dành cho công trình công cộng, gần 70ha giao thông, 80ha cây xanh - mặt nước và hơn 2ha bãi đỗ xe.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng dự án với địa phương liên quan làm cơ sở triển khai dự án. Đồng thời, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản,...

