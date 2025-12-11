TPHCM sẽ là “ngôi nhà” của các kỳ lân công nghệ quốc tế

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng trao đổi cùng bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM (giữa) tại lễ ký kết. Ảnh: QUANG HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo (ĐMST) và công nghệ hàng đầu trong khu vực. KHCN, ĐMST và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, xuyên suốt trong chiến lược phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của thành phố. Lễ công bố Chương trình hợp tác giữa sở và kỳ lân công nghệ Canva là một dấu mốc cụ thể, góp phần hiện thực hóa khát vọng đó.

Bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM (thứ hai từ trái qua) chứng kiến Lễ ký kết giữa SIHUB và Canva. Ảnh: QUANG HUY

Theo Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, việc hợp tác chiến lược giữa sở với Canva sẽ giúp gia tăng sức mạnh cho hệ sinh thái, tạo điều kiện để TPHCM bứt phá nhanh hơn, sâu hơn trong kỷ nguyên số. Mục tiêu là để mọi chủ thể trong hệ sinh thái đều có cơ hội tiếp cận công cụ và chuẩn năng lực ở tầm quốc tế, ngay tại thành phố.

Bên cạnh đó, chương trình hợp tác này cũng nằm trong khuôn khổ quan hệ đối tác đa phương giữa TPHCM và bang New South Wales, với sự đồng hành tích cực của Investment NSW (cơ quan xúc tiến đầu tư và thương mại hàng đầu của Chính phủ New South Wales) và Tổng Lãnh sự quán Australia tại TPHCM - minh chứng cụ thể cho tầm nhìn chung của hai bên. Đó là lấy công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số làm nền tảng để thúc đẩy thương mại, đầu tư, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: QUANG HUY

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng khẳng định, thành phố cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, trong đó có Canva để cùng kiến tạo những giải pháp và sản phẩm mới phục vụ người dân, doanh nghiệp và cộng đồng một cách hiệu quả, bền vững.

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM kỳ vọng trong tương lai gần, khi nhắc tới TPHCM, bạn bè quốc tế sẽ nghĩ ngay đến một đô thị mở, năng động, là “ngôi nhà” của các kỳ lân công nghệ Việt Nam và cũng là điểm đến của các kỳ lân công nghệ quốc tế đang tìm kiếm đối tác chiến lược tại khu vực.

Bà Elle Liu, Giám đốc Quốc gia Canva Việt Nam phát biểu. Ảnh: QUANG HUY

Bà Elle Liu, Giám đốc Quốc gia Canva Việt Nam chia sẻ, Canva lựa chọn TPHCM nhờ hệ sinh thái ĐMST năng động cùng vai trò kết nối quan trọng của Sở KH-CN TP và SIHUB. Canva sẽ triển khai dự án đào tạo và thúc đẩy năng lực sáng tạo cho 3 cộng đồng trọng tâm gồm: giáo dục, SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) và doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng nhóm nhà thiết kế - sáng tạo nội dung, với các hoạt động như đào tạo kỹ năng thiết kế số, tổ chức sân chơi - cuộc thi sáng tạo và xây dựng cộng đồng hướng tới hội nhập thị trường quốc tế.

Các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG HUY

Tại Việt Nam, Canva cam kết đầu tư dài hạn, thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo kỹ thuật số thông qua chương trình chiến lược năm 2026 với 5 nhóm trọng tâm. Đó là hợp tác với Chính phủ nhằm thúc đẩy mục tiêu số quốc gia, hỗ trợ đào tạo kỹ năng sáng tạo số cho doanh nghiệp trẻ và nhà giáo dục, thúc đẩy quan hệ đối tác trong lĩnh vực giáo dục và kỹ thuật số, phát triển các nội dung ''Made-in-Vietnam'' đa bản sắc và thành lập đội ngũ chuyên trách cùng văn phòng chính thức tại Việt Nam.

Tin liên quan Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành bệ phóng cho kỳ lân công nghệ

QUANG HUY