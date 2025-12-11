Khoa học công nghệ

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng:

TPHCM sẽ là “ngôi nhà” của các kỳ lân công nghệ quốc tế

SGGPO

Chiều 11-12, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP (SIHUB) - Sở KH-CN TPHCM và Canva - kỳ lân công nghệ về nền tảng thiết kế toàn cầu đến từ bang New South Wales, Australia đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. 

4-8426-7152.jpg
Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng trao đổi cùng bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM (giữa) tại lễ ký kết. Ảnh: QUANG HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo (ĐMST) và công nghệ hàng đầu trong khu vực. KHCN, ĐMST và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, xuyên suốt trong chiến lược phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của thành phố. Lễ công bố Chương trình hợp tác giữa sở và kỳ lân công nghệ Canva là một dấu mốc cụ thể, góp phần hiện thực hóa khát vọng đó.

1-3681-3838.jpg
Bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM (thứ hai từ trái qua) chứng kiến Lễ ký kết giữa SIHUB và Canva. Ảnh: QUANG HUY

Theo Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, việc hợp tác chiến lược giữa sở với Canva sẽ giúp gia tăng sức mạnh cho hệ sinh thái, tạo điều kiện để TPHCM bứt phá nhanh hơn, sâu hơn trong kỷ nguyên số. Mục tiêu là để mọi chủ thể trong hệ sinh thái đều có cơ hội tiếp cận công cụ và chuẩn năng lực ở tầm quốc tế, ngay tại thành phố.

Bên cạnh đó, chương trình hợp tác này cũng nằm trong khuôn khổ quan hệ đối tác đa phương giữa TPHCM và bang New South Wales, với sự đồng hành tích cực của Investment NSW (cơ quan xúc tiến đầu tư và thương mại hàng đầu của Chính phủ New South Wales) và Tổng Lãnh sự quán Australia tại TPHCM - minh chứng cụ thể cho tầm nhìn chung của hai bên. Đó là lấy công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số làm nền tảng để thúc đẩy thương mại, đầu tư, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

2.JPG
Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: QUANG HUY

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng khẳng định, thành phố cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, trong đó có Canva để cùng kiến tạo những giải pháp và sản phẩm mới phục vụ người dân, doanh nghiệp và cộng đồng một cách hiệu quả, bền vững.

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM kỳ vọng trong tương lai gần, khi nhắc tới TPHCM, bạn bè quốc tế sẽ nghĩ ngay đến một đô thị mở, năng động, là “ngôi nhà” của các kỳ lân công nghệ Việt Nam và cũng là điểm đến của các kỳ lân công nghệ quốc tế đang tìm kiếm đối tác chiến lược tại khu vực.

3.JPG
Bà Elle Liu, Giám đốc Quốc gia Canva Việt Nam phát biểu. Ảnh: QUANG HUY

Bà Elle Liu, Giám đốc Quốc gia Canva Việt Nam chia sẻ, Canva lựa chọn TPHCM nhờ hệ sinh thái ĐMST năng động cùng vai trò kết nối quan trọng của Sở KH-CN TP và SIHUB. Canva sẽ triển khai dự án đào tạo và thúc đẩy năng lực sáng tạo cho 3 cộng đồng trọng tâm gồm: giáo dục, SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) và doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng nhóm nhà thiết kế - sáng tạo nội dung, với các hoạt động như đào tạo kỹ năng thiết kế số, tổ chức sân chơi - cuộc thi sáng tạo và xây dựng cộng đồng hướng tới hội nhập thị trường quốc tế.

5.jpg
Các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG HUY

Tại Việt Nam, Canva cam kết đầu tư dài hạn, thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo kỹ thuật số thông qua chương trình chiến lược năm 2026 với 5 nhóm trọng tâm. Đó là hợp tác với Chính phủ nhằm thúc đẩy mục tiêu số quốc gia, hỗ trợ đào tạo kỹ năng sáng tạo số cho doanh nghiệp trẻ và nhà giáo dục, thúc đẩy quan hệ đối tác trong lĩnh vực giáo dục và kỹ thuật số, phát triển các nội dung ''Made-in-Vietnam'' đa bản sắc và thành lập đội ngũ chuyên trách cùng văn phòng chính thức tại Việt Nam.

Tin liên quan
QUANG HUY

Từ khóa

Sở KH-CN TPHCM Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Canva kỳ lân công nghệ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn