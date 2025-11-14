Phường Sài Gòn phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

Chiều 14-11, UBND phường Sài Gòn tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 – 2026, với mục tiêu lan tỏa văn hóa số trong cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

UBND phường Sài Gòn và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố ký Kế hoạch liên tịch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2026

Chương trình có sự tham dự của đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi lễ, UBND Phường Sài Gòn đã phát động phong trào với tinh thần: “Mỗi cán bộ là hạt nhân chuyển đổi số - Mỗi người dân là một công dân số”

Phát động phong trào, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh: mỗi người dân cần trở thành một công dân số, có khả năng sử dụng thành thạo các dịch vụ số thiết yếu như: ứng dụng VNeID, cổng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử...

Đại diện lãnh đạo phường Sài Gòn trao Quyết định thành lập Quyết định thành lập “Tổ Ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính”

Dịp này, UBND phường cũng đã công bố Quyết định thành lập Tổ Ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Tổ công tác sẽ hỗ trợ trực tiếp, chuyên sâu cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người yếu thế, trong quá trình tiếp cận và sử dụng các nền tảng công nghệ, xử lý sự cố kỹ thuật cũng như tháo gỡ khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến....

Trong giai đoạn 2025 – 2026, phường Sài Gòn còn phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM thí điểm mô hình Kiosk thông minh, trợ lý ảo, và triển khai chuyên mục “An sinh số” - hướng đến nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động thiết thực trong cộng đồng, từng bước đưa địa phương trở thành phường chuyển đổi số tiêu biểu của thành phố.

