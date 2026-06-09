TPHCM tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng

Ngày 9-6, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy TPHCM.

Đoàn công tác của UBKT Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Trưởng đoàn công tác của UBKT Trung ương; Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Đoàn kiểm tra còn có các đồng chí: Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên UBKT Trung ương; Trịnh Thế Bình, Ủy viên UBKT Trung ương; Lê Thị Diệu Thúy, Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, Ủy viên UBKT Trung ương.

Lãnh đạo TPHCM dự có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Rà soát các dự án vướng mắc, khó khăn

Nội dung buổi làm việc tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các công trình, dự án, khu đất tồn đọng trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện 9 nghị quyết quan trọng của Trung ương; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc khám chữa bệnh cho người dân và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu báo cáo kết quả với Đoàn công tác UBKT Trung ương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vướng mắc của các công trình, dự án, khu đất tồn đọng thuộc thẩm quyền của TPHCM.

Kết quả đến nay, TPHCM đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 834/834 dự án thuộc diện xử lý, với tổng mức đầu tư các dự án được tháo gỡ trên 206.000 tỷ đồng.

Hiện nay, TPHCM đang tiếp tục rà soát các dự án, công trình, khu đất có khó khăn, vướng mắc để đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách giải quyết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho biết, hiện nay TPHCM tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực thi, điều kiện thực tiễn ở cơ sở, đặc biệt là gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, khi Luật Đô thị đặc biệt được Quốc hội thông qua, TPHCM tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền để đảm bảo việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù đạt yêu cầu, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn công tác UBKT Trung ương với Thường trực Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh kết quả đạt được, TPHCM cũng báo cáo với đoàn công tác một số khó khăn, tồn tại và đề xuất kiến nghị. Theo đó, TPHCM kiến nghị hoàn thiện thể chế và cơ chế bảo vệ cán bộ thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung, không có yếu tố vụ lợi và tham nhũng.

Cùng với đó, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra, thanh tra, sớm ban hành kết luận, bản án và tổ chức thi hành án nghiêm túc, dứt điểm các bản án có liên quan đến các vụ việc lớn, phức tạp trên địa bàn thành phố. TPHCM cũng kiến nghị về cơ chế phân cấp việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo chủ động cho địa phương…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn công tác UBKT Trung ương với Thường trực Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thúc đẩy các dự án mới, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của TPHCM trong triển khai thực hiện các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo, chủ động đề xuất và triển khai nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. “Đây là sự nỗ lực rất lớn của TPHCM. Thành phố thực sự là đầu tàu, là hình mẫu trong việc cụ thể hóa và triển khai nhiều chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị”, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cho rằng, TPHCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là quyết tâm và nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án và khu đất tồn đọng kéo dài nhiều năm, qua đó khơi thông nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

Vì vậy, thời gian tới, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; tập trung thúc đẩy triển khai các dự án mới, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu dự buổi làm việc của Đoàn công tác UBKT Trung ương với Thường trực Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về quản lý, sử dụng tài sản công, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận những nỗ lực của TPHCM trong việc tận dụng các khu đất chưa triển khai dự án để xây dựng công viên, công trình công cộng và các thiết chế dân sinh phục vụ người dân.

Thời gian tới, thành phố cần tiếp tục rà soát, khai thác hiệu quả quỹ đất công để hình thành thêm nhiều không gian công cộng, công trình phục vụ cộng đồng. Đồng thời, tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản công, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Thành lập tổ giám sát thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng tại TPHCM Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Diệu Thúy, Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, UBKT Trung ương đã công bố Quyết định của UBKT Trung ương về thành lập Tổ giám sát thường xuyên tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài tại TPHCM theo Kết luận của Bộ Chính trị. Thành viên trong tổ giám sát thường xuyên tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG Theo quyết định, đồng chí Lê Thị Diệu Thúy, Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, Ủy viên UBKT Trung ương, làm tổ trưởng; đồng chí Phạm Thanh Sang, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, làm tổ phó. Các thành viên tổ giám sát thường xuyên gồm: đồng chí Nguyễn Duy Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII (thư ký tổ giám sát); đồng chí Nguyễn Thành Mai, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII; đồng chí Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM; đồng chí Lê Phan Nhân, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cơ quan UBKT Thành ủy TPHCM.

VĂN MINH