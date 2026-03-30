TPHCM trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa XI

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu (ĐB) HĐND và kết quả xác nhận tư cách ĐB HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Hiền công bố nghị quyết của Ủy ban bầu cử TPHCM về xác nhận tư cách ĐB HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao chứng nhận đại biểu cho các ĐB HĐND TPHCM khóa XI

Cụ thể, Ủy ban Bầu cử TPHCM xác nhận 125 ông, bà đã trúng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐB HĐND theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết xác nhận tư cách ĐB HĐND TPHCM căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử ĐB HĐND TPHCM.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử ĐB HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao chứng nhận đại biểu đến các ĐB HĐND TPHCM khóa XI

Danh sách ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới gồm đại diện đa dạng độ tuổi, giới, tôn giáo, ngành nghề, có sự tham gia của các doanh nhân, các nhà khoa học…

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu HĐND TPHCM khóa XI

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, TPHCM đã thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong tất cả các khâu, các hoạt động. Đó là việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến sự chặt chẽ, đúng quy định trong công tác nhân sự cũng như sự tham gia, đóng góp ý kiến sôi nổi tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, mạn đàm tiểu sử ứng cử viên... Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao và có trách nhiệm (đạt 99,06%), với quy trình thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định và đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH