TPHCM trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa XI

Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Hiền công bố nghị quyết của Ủy ban bầu cử TPHCM về xác nhận tư cách ĐB HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Cụ thể, Ủy ban Bầu cử TPHCM xác nhận 125 ông, bà đã trúng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐB HĐND theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết xác nhận tư cách ĐB HĐND TPHCM căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử ĐB HĐND TPHCM.
Trước đó, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử ĐB HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Danh sách ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới gồm đại diện đa dạng độ tuổi, giới, tôn giáo, ngành nghề, có sự tham gia của các doanh nhân, các nhà khoa học…
Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, TPHCM đã thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong tất cả các khâu, các hoạt động.
Đó là việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến sự chặt chẽ, đúng quy định trong công tác nhân sự cũng như sự tham gia, đóng góp ý kiến sôi nổi tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, mạn đàm tiểu sử ứng cử viên...
Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao và có trách nhiệm (đạt 99,06%), với quy trình thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định và đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.