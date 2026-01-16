TPHCM: Trường học đánh giá việc triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo trước ngày 30-5-2026

Học sinh tiểu học tham quan mô hình robot tại Trung tâm Giáo dục và Đào tạo trí tuệ nhân tạo của ĐHQG TPHCM

Theo đó, việc tổ chức nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông phải bám sát các định hướng về năng lực, nội dung và phẩm chất theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Căn cứ vào Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo, điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhu cầu và năng lực của học sinh, các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn một hoặc kết hợp các hình thức tổ chức sau:

Thứ nhất, thực hiện lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông.

Đây là hình thức triển khai ưu tiên nhằm đảm bảo tính phổ cập và không gây quá tải chương trình; chú trọng tích hợp giáo dục đạo đức, rèn luyện tư duy phản biện và ý thức trách nhiệm, đảm bảo sự trung thực và chuẩn mực khoa học trong quá trình khai thác, sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, môn Tin học là môn học đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. Ngoài nội dung đã có trong chương trình môn Tin học, trường học thực hiện lồng ghép, tăng cường một số nội dung, chủ đề giáo dục trí tuệ nhân tạo đảm bảo phù hợp và hiệu quả trong quá trình triển khai.

Đối với các môn học và hoạt động giáo dục khác theo Chương trình Giáo dục phổ thông, nhà trường sử dụng trí tuệ nhân tạo như một công cụ hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục.

Thứ hai, thực hiện theo chuyên đề học tập lựa chọn hoặc chủ đề độc lập.

Các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện về giáo viên có thể lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề học tập lựa chọn hoặc các chủ đề/mô-đun độc lập với thời lượng linh hoạt và phù hợp với đối tượng học sinh theo Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo của Bộ GD-ĐT.

Thứ ba, tổ chức dạy học tăng cường, câu lạc bộ, ngoại khóa.

Đây là hình thức tận dụng xã hội hóa và hợp tác chuyên môn để lan tỏa kiến thức, truyền cảm hứng cho học sinh. Căn cứ Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo và điều kiện thực tiễn, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục tăng cường thực hiện giáo dục trí tuệ nhân tạo với nội dung và thời lượng phù hợp để hình thành các kỹ năng cần thiết cho học sinh.

Tổ chức các hoạt động dưới hình thức Câu lạc bộ phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các học sinh có năng khiếu, sở trường, sở thích.

Trường học đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trí tuệ nhân tạo thông qua phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tuân thủ quy định pháp luật.

Để chuẩn bị cho việc triển khai, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, trang bị phòng máy tính có kết nối Internet ổn định; ưu tiên tận dụng tối đa các phần mềm, nền tảng mã nguồn mở, miễn phí, các nền tảng trực quan không yêu cầu kỹ năng lập trình phức tạp, đảm bảo tính sư phạm và phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh phổ thông.

Ngoài ra, các trường cần xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ đảm bảo tính đồng bộ và hiện đại để phục vụ dạy học lâu dài; xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên và sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, nhằm giúp giáo viên nắm vững kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo; kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả trong giảng dạy; kỹ năng hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, có đạo đức và trách nhiệm.

Sở GD-ĐT TPHCM khuyến khích các cơ sở giáo dục tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ chuyên môn, học liệu và hoạt động trải nghiệm thực tiễn; đồng thời thực hiện hiệu quả xã hội hóa giáo dục trong huy động nguồn lực và các lực lượng tham gia giáo dục trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Lộ trình thực hiện: - Các trường THPT chuyên; trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường được công nhận đạt tiêu chuẩn trường học số là những đơn vị được chọn thí điểm triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. Các trường đảm bảo việc triển khai thực hiện thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo đạt hiệu quả và hoàn thành việc đánh giá trước ngày 30-5-2026. - Các trường phổ thông còn lại: thực hiện lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục. Thời gian hoàn thành đánh giá công tác triển khai trước ngày 30-5-2026.

Kinh phí thực hiện nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo gồm: nguồn ngân sách; nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu: "Việc triển khai không làm thay đổi hay gây quá tải cho Chương trình Giáo dục phổ thông. Nội dung và hoạt động giáo dục trí tuệ nhân tạo phải được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, lớp học".

Bên cạnh đó, ngành giáo dục phát huy tính chủ động của cơ sở giáo dục trong việc lựa chọn hoặc kết hợp nhiều hình thức triển khai (lồng ghép vào môn học, tổ chức chuyên đề, học tập qua dự án, câu lạc bộ,...) đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn; vừa thí điểm vừa đánh giá rút kinh nghiệm, không nóng vội, hình thức.

Đồng thời, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực sẵn có; tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; đặc biệt có giải pháp phù hợp để mọi đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn đều có cơ hội tiếp cận với giáo dục trí tuệ nhân tạo.

THU TÂM